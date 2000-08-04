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Раздел: Фоторепортажи  
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Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото

Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. ФотоРаботы Адама Фройндлиха.

Адам Фройндлих (Adam Freundlich) живет в небольшом городке Орадя в Румынии, который отличается архитектурой в стиле ар-нуво, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

В течение 2 лет Адам фотографировал вспышки молнии, после чего соединил фотографии в один проект. Красота!

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Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
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 Теги: Румыния, гроза

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Сегодня, 14:23 » Автор: Анна Мартынова
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