Раздел: Фоторепортажи
Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
Работы Адама Фройндлиха.
Адам Фройндлих (Adam Freundlich) живет в небольшом городке Орадя в Румынии, который отличается архитектурой в стиле ар-нуво, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В течение 2 лет Адам фотографировал вспышки молнии, после чего соединил фотографии в один проект. Красота!
Читайте также: Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Адам Фройндлих (Adam Freundlich) живет в небольшом городке Орадя в Румынии, который отличается архитектурой в стиле ар-нуво, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В течение 2 лет Адам фотографировал вспышки молнии, после чего соединил фотографии в один проект. Красота!
Читайте также: Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
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