Раздел: Фоторепортажи
Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото
Это стоит увидеть.
Уникальные фотографии со съемочных площадок культовых фильмов — «Назад в будущее», «Сияние», «Чужой», «Терминатор», «Матрица», «Аватар» и др. Некоторые снимки возвращают нас в прошлое, когда продакшн фильма был очень сложным процессом, а спецэффекты были чисто механическими, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
«Властелин колец». В кадре режиссер Питер Джексон и актер Иэн МакКеллен:
«Робот-полицейский»:
«Супермен». Полет на тросах:
«Парк юрского периода»:
«Молчание ягнят». В кадре Энтони Хопкинс и режиссер фильма:
«Звездные войны». Съёмка бегущей строки в титрах:
«Трансформеры»:
«В джазе только девушки»:
«Матрица. Перезагрузка»:
«Челюсти»:
«Назад в будущее»:
«Сияние»:
«Унесенные ветром»:
«Титаник». На фотографии режиссер Джеймс Кэмерон с актерами:
«Титаник»:
«Чужой»:
«Чужой»:
Съемочная площадка выходящего в начале июня 2012 приквела к Чужому — «Прометей» Ридли Скотта:
«Золотая лихорадка» и Чарли Чаплин, 1925 год:
«Индиана Джонс»:
«Аватар»:
«Начало»:
«Терминатор»:
«Терминатор-3»:
«Д’Артаньян и три мушкетера»:
Читайте также: Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
«Кин-дза-дза!»:
Уникальные фотографии со съемочных площадок культовых фильмов — «Назад в будущее», «Сияние», «Чужой», «Терминатор», «Матрица», «Аватар» и др. Некоторые снимки возвращают нас в прошлое, когда продакшн фильма был очень сложным процессом, а спецэффекты были чисто механическими, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
«Властелин колец». В кадре режиссер Питер Джексон и актер Иэн МакКеллен:
«Робот-полицейский»:
«Супермен». Полет на тросах:
«Парк юрского периода»:
«Молчание ягнят». В кадре Энтони Хопкинс и режиссер фильма:
«Звездные войны». Съёмка бегущей строки в титрах:
«Трансформеры»:
«В джазе только девушки»:
«Матрица. Перезагрузка»:
«Челюсти»:
«Назад в будущее»:
«Сияние»:
«Унесенные ветром»:
«Титаник». На фотографии режиссер Джеймс Кэмерон с актерами:
«Титаник»:
«Чужой»:
«Чужой»:
Съемочная площадка выходящего в начале июня 2012 приквела к Чужому — «Прометей» Ридли Скотта:
«Золотая лихорадка» и Чарли Чаплин, 1925 год:
«Индиана Джонс»:
«Аватар»:
«Начало»:
«Терминатор»:
«Терминатор-3»:
«Д’Артаньян и три мушкетера»:
Читайте также: Грозы в Румынии показали на впечатляющих снимках. Фото
«Кин-дза-дза!»:
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