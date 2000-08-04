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Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. ФотоЭто стоит увидеть.

Уникальные фотографии со съемочных площадок культовых фильмов — «Назад в будущее», «Сияние», «Чужой», «Терминатор», «Матрица», «Аватар» и др. Некоторые снимки возвращают нас в прошлое, когда продакшн фильма был очень сложным процессом, а спецэффекты были чисто механическими, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

«Властелин колец». В кадре режиссер Питер Джексон и актер Иэн МакКеллен:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Робот-полицейский»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Супермен». Полет на тросах:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Парк юрского периода»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Молчание ягнят». В кадре Энтони Хопкинс и режиссер фильма:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Звездные войны». Съёмка бегущей строки в титрах:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Трансформеры»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«В джазе только девушки»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Матрица. Перезагрузка»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Челюсти»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Назад в будущее»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Сияние»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Унесенные ветром»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Титаник». На фотографии режиссер Джеймс Кэмерон с актерами:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Титаник»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Чужой»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Чужой»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Съемочная площадка выходящего в начале июня 2012 приквела к Чужому — «Прометей» Ридли Скотта:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Золотая лихорадка» и Чарли Чаплин, 1925 год:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Индиана Джонс»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Аватар»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Начало»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Терминатор»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Терминатор-3»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Д’Артаньян и три мушкетера»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


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«Кин-дза-дза!»:

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото
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 Теги: кино, история

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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