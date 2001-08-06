Раздел: Фоторепортажи
Эту красавицу можно спутать с Бейонсе. Фото
Она не прочь подчеркнуть это сходство.
Молодая певица Бриттани Уильямс в свои юные годы уже стала популярной. Но, пока что, не благодаря таланту. Окружающие не могут отвести взгляд от лица девушки, ведь она похожа на певицу Бейонсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как признается Бриттани, у нее с поп-дивой есть много общего: южные корни, сила воли и внутренний стержень, музыкальный талант. Даже их родители похожы между собой, утверждает американка.
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Уильямс не надоедает внимание сторонников Бейонсе, но о некоторых ситуациях девушка вспоминает с улыбкой: "Однажды меня с другом преследовала группа девушек. Они пели Single Ladies и стучали по машине каблуками, пока я не вышла к ним".
Молодая певица Бриттани Уильямс в свои юные годы уже стала популярной. Но, пока что, не благодаря таланту. Окружающие не могут отвести взгляд от лица девушки, ведь она похожа на певицу Бейонсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как признается Бриттани, у нее с поп-дивой есть много общего: южные корни, сила воли и внутренний стержень, музыкальный талант. Даже их родители похожы между собой, утверждает американка.
Читайте также: Самые интересные тематические парки со всего мира. Фото
Уильямс не надоедает внимание сторонников Бейонсе, но о некоторых ситуациях девушка вспоминает с улыбкой: "Однажды меня с другом преследовала группа девушек. Они пели Single Ladies и стучали по машине каблуками, пока я не вышла к ним".
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