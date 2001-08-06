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Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото

Как макияж преображает девушек разных типов внешности. ФотоВот это перевоплощения.

Красота - страшная сила, а макияж - еще страшнее, потому что он способен скрыть любые недостатки и изменить женщину до неузнаваемости, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Время, когда женщины считали ведьмами, давно прошел, но некоторые современные девушки до сих пор используют магию каждый день.

Ну, как еще можно объяснить эти невероятные превращения до и после нанесения макияжа? Взгляните на эту подборку и сами увидите, какой огромной силой обладает правильно нанесенный макияж. Берегитесь, мужчины!

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Макияж может стать мощным оружием, с силой которой не сможет никто поспорить. С его помощью буквально любую девушку или женщину можно превратить в настоящую красавицу, от которой нельзя будет отвести глаз:

Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
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 Теги: макияж, красота

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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