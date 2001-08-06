Раздел: Фоторепортажи
Как макияж преображает девушек разных типов внешности. Фото
Вот это перевоплощения.
Красота - страшная сила, а макияж - еще страшнее, потому что он способен скрыть любые недостатки и изменить женщину до неузнаваемости, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Время, когда женщины считали ведьмами, давно прошел, но некоторые современные девушки до сих пор используют магию каждый день.
Ну, как еще можно объяснить эти невероятные превращения до и после нанесения макияжа? Взгляните на эту подборку и сами увидите, какой огромной силой обладает правильно нанесенный макияж. Берегитесь, мужчины!
Читайте также: Так выглядела самая известная в истории бородатая женщина. Фото
Макияж может стать мощным оружием, с силой которой не сможет никто поспорить. С его помощью буквально любую девушку или женщину можно превратить в настоящую красавицу, от которой нельзя будет отвести глаз:
Красота - страшная сила, а макияж - еще страшнее, потому что он способен скрыть любые недостатки и изменить женщину до неузнаваемости, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Время, когда женщины считали ведьмами, давно прошел, но некоторые современные девушки до сих пор используют магию каждый день.
Ну, как еще можно объяснить эти невероятные превращения до и после нанесения макияжа? Взгляните на эту подборку и сами увидите, какой огромной силой обладает правильно нанесенный макияж. Берегитесь, мужчины!
Читайте также: Так выглядела самая известная в истории бородатая женщина. Фото
Макияж может стать мощным оружием, с силой которой не сможет никто поспорить. С его помощью буквально любую девушку или женщину можно превратить в настоящую красавицу, от которой нельзя будет отвести глаз:
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
139
0
Также советуем посмотреть
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
- Что планирует Россия после Томоса
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
- Пользователей рассмешило фото «фаната» Жириновского, сделанное под Киевом
- Бойцы ВСУ ликвидировали одного боевика, еще четверо ранены
- Венесуэла преподносит важный урок
- Умора: в Сети отыскали собаку-«двойника» Мадонны
- Идут переговоры о создании антиукраинского блока
- «Фантомас разбушевался»: Сеть потешается над «раздвоившимся» Путиным
- Сутки на Донбассе: ранены трое военных
Оставьте свой комментарий