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Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото

Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. ФотоБенджамин Эверетт знает, как показать красоту природы.

Победитель конкурса Hasselblad Masters Awards в категории «Пейзаж» художник-самоучка Бенджамин Эверетт любитель фотографировать интересные и дикие места, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Бенджамин Эверетт - художник-пейзажист, который обожает дикие уголки природы. В поисках интересной натуры он взял в руки фотоаппарат и фанатично увлёкся цифровыми снимками, открывая зрителям тонкую грань между реальностью и художественным восприятием.

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Бенджамин не считает себя реалистом или сюрреалистом. Он просто снимает природу и находит тесную взаимосвязь внешним миром и духовными переживаниями, место человека на этой планете.

Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото
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 Теги: пейзажи, фотограф

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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