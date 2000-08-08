Раздел: Фоторепортажи
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Выглядит очень удачно.
Озеленение балкона или веранды – пожалуй, лучшее, что можно сделать с этой частью дома либо квартиры. Свежая зелень круглый год, если балкон утеплен, либо красиво цветущие растения, которые подвешены на специальной деревянной стенке – это и многое другое должно быть дополнено небольшим креслом или угловым мини-диванчиком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Принесите на такой балкон лампу на батарейках и, уютно устроившись в углу на мягком сидении, начните вязать или читать роман. Разве можно представить себе более удачное использование балкона или веранды?
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Вашему вниманию предлагаем 20 интересных идей озеленения, которые надо обязательно взять на заметку.
Озеленение балкона или веранды – пожалуй, лучшее, что можно сделать с этой частью дома либо квартиры. Свежая зелень круглый год, если балкон утеплен, либо красиво цветущие растения, которые подвешены на специальной деревянной стенке – это и многое другое должно быть дополнено небольшим креслом или угловым мини-диванчиком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Принесите на такой балкон лампу на батарейках и, уютно устроившись в углу на мягком сидении, начните вязать или читать роман. Разве можно представить себе более удачное использование балкона или веранды?
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Вашему вниманию предлагаем 20 интересных идей озеленения, которые надо обязательно взять на заметку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
126
0
Также советуем посмотреть
- Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
- Порошенко обвинил Россию во вторжении в Грузию
- Смешные коты, удивляющие нестандартным поведением
- Забавные неудачи горе-водителей
- Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
- Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
- Садовый рассказал Порошенко об опасной ситуации на Закарпатье
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
- Что планирует Россия после Томоса
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
Оставьте свой комментарий