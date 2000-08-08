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Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото

Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. ФотоВыглядит очень удачно.

Озеленение балкона или веранды – пожалуй, лучшее, что можно сделать с этой частью дома либо квартиры. Свежая зелень круглый год, если балкон утеплен, либо красиво цветущие растения, которые подвешены на специальной деревянной стенке – это и многое другое должно быть дополнено небольшим креслом или угловым мини-диванчиком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Принесите на такой балкон лампу на батарейках и, уютно устроившись в углу на мягком сидении, начните вязать или читать роман. Разве можно представить себе более удачное использование балкона или веранды?

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Вашему вниманию предлагаем 20 интересных идей озеленения, которые надо обязательно взять на заметку.

Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
Эффектные дизайнерские идеи для балкона и веранды. Фото
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 Теги: балкон, дизайн

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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