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Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото

Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото Современным детям это незнакомо.

Дети сейчас знакомятся с гаджетами с пеленок и, как правило, уже к 4–5 годам разбираются в них лучше родителей. Но ведь были и другие времена, когда не было ни смартфонов, ни планшетов, ни виртуальной реальности с нейросетями. И в те времена дети тоже как-то развлекались, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
Чем развлекались дети до изобретения гаджетов. Фото
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 Теги: гаджеты, дети

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Сегодня, 13:35 » Автор: Анна Мартынова
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