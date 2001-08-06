Раздел: Фоторепортажи
Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото
Здесь все работает иначе.
Выбор детского сада для многих мам перерастает в настоящий челлендж: не успели забеременеть, уже встают на очередь, чтобы попасть в хорошее дошкольное заведение. Критерии того, что считать хорошим, включают много факторов: здесь и разнообразная игровая площадка на улице, и современные кроватки в группах, и вкусное питание. Кажется, не будь всего этого, дети не будут развиваться полноценно. Как бы удивились наши мамы, если бы увидели, в какие садики ходят дети в Европе. И ничего, вырастают здоровыми и счастливыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Европейские садики не одинаковые, в каждой стране и даже регионе все устроено по-разному. Сегодня поговорим о детских учреждениях в Испании. Вот уж система, от которой мамы точно получили бы сердечный приступ.
Все претензии наших мам к обустройству площадки во дворе садика – ничто по сравнению с тем, как обстоят дела в Испании. Там в большинстве детсадов нет такой площадки, в принципе. Расположить сад в помещении на цокольном этаже или в бывшем офисе – не проблема. Заменить уличную площадку игровой комнатой – тоже. Звучит страшно, ведь детям так полезны прогулки на свежем воздухе, но урбанизация диктует свои правила, и испанцы убеждены, что ничего страшного нет в том, что их малыши могут проводить время в четырех стенах или во дворе многоэтажного дома среди асфальта и бетона.
Еще один страх наших мам – полноценный сон. Чтобы тело отдохнуло, ребенок должен спать на хорошей кроватке и обязательно раздевшись. Стоит посмотреть на этих малышей на фото, которые сопят без задних ног на обычных матрасиках, не сняв комбинезонов, и наши правила уже не кажутся столь категоричными. Оказывается, бывает и по-другому.
Третья проблема – любовь сидеть на полу. Кажется, что вся европейская молодежь не зря сидит на улице прямо на ступеньках или даже на брусчатке, а в метро – на полу. Этих людей с детства приучили сидеть, где придется. Никаких крохотных стульчиков, малыши сразу же шлепаются на ковер или голый пол. Простуды никто не боится, все уверены, что здоровью это не повредит.
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И напоследок об очередях на зачисление в садик. В Испании огромный дефицит детских садов, поэтому очередь занимают чуть ли не с первого дня, как женщина узнает о беременности. Иначе можно и не успеть. С ребенком в декретном отпуске не сидят по три года, на работу выходят, когда чаду едва исполнилось 4 месяца. Если к этому моменту не успел подойти черед, вместо сада приходится отправлять ребенка к бабушке. Благо, испанские бабушки обожают возиться с внуками и с удовольствием берут на себя такую ответственность.
Выбор детского сада для многих мам перерастает в настоящий челлендж: не успели забеременеть, уже встают на очередь, чтобы попасть в хорошее дошкольное заведение. Критерии того, что считать хорошим, включают много факторов: здесь и разнообразная игровая площадка на улице, и современные кроватки в группах, и вкусное питание. Кажется, не будь всего этого, дети не будут развиваться полноценно. Как бы удивились наши мамы, если бы увидели, в какие садики ходят дети в Европе. И ничего, вырастают здоровыми и счастливыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Европейские садики не одинаковые, в каждой стране и даже регионе все устроено по-разному. Сегодня поговорим о детских учреждениях в Испании. Вот уж система, от которой мамы точно получили бы сердечный приступ.
Все претензии наших мам к обустройству площадки во дворе садика – ничто по сравнению с тем, как обстоят дела в Испании. Там в большинстве детсадов нет такой площадки, в принципе. Расположить сад в помещении на цокольном этаже или в бывшем офисе – не проблема. Заменить уличную площадку игровой комнатой – тоже. Звучит страшно, ведь детям так полезны прогулки на свежем воздухе, но урбанизация диктует свои правила, и испанцы убеждены, что ничего страшного нет в том, что их малыши могут проводить время в четырех стенах или во дворе многоэтажного дома среди асфальта и бетона.
Еще один страх наших мам – полноценный сон. Чтобы тело отдохнуло, ребенок должен спать на хорошей кроватке и обязательно раздевшись. Стоит посмотреть на этих малышей на фото, которые сопят без задних ног на обычных матрасиках, не сняв комбинезонов, и наши правила уже не кажутся столь категоричными. Оказывается, бывает и по-другому.
Третья проблема – любовь сидеть на полу. Кажется, что вся европейская молодежь не зря сидит на улице прямо на ступеньках или даже на брусчатке, а в метро – на полу. Этих людей с детства приучили сидеть, где придется. Никаких крохотных стульчиков, малыши сразу же шлепаются на ковер или голый пол. Простуды никто не боится, все уверены, что здоровью это не повредит.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
И напоследок об очередях на зачисление в садик. В Испании огромный дефицит детских садов, поэтому очередь занимают чуть ли не с первого дня, как женщина узнает о беременности. Иначе можно и не успеть. С ребенком в декретном отпуске не сидят по три года, на работу выходят, когда чаду едва исполнилось 4 месяца. Если к этому моменту не успел подойти черед, вместо сада приходится отправлять ребенка к бабушке. Благо, испанские бабушки обожают возиться с внуками и с удовольствием берут на себя такую ответственность.
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