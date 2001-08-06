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Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото

Необычные правила, действующие в испанских детсадах. ФотоЗдесь все работает иначе.

Выбор детского сада для многих мам перерастает в настоящий челлендж: не успели забеременеть, уже встают на очередь, чтобы попасть в хорошее дошкольное заведение. Критерии того, что считать хорошим, включают много факторов: здесь и разнообразная игровая площадка на улице, и современные кроватки в группах, и вкусное питание. Кажется, не будь всего этого, дети не будут развиваться полноценно. Как бы удивились наши мамы, если бы увидели, в какие садики ходят дети в Европе. И ничего, вырастают здоровыми и счастливыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото


Европейские садики не одинаковые, в каждой стране и даже регионе все устроено по-разному. Сегодня поговорим о детских учреждениях в Испании. Вот уж система, от которой мамы точно получили бы сердечный приступ.

Все претензии наших мам к обустройству площадки во дворе садика – ничто по сравнению с тем, как обстоят дела в Испании. Там в большинстве детсадов нет такой площадки, в принципе. Расположить сад в помещении на цокольном этаже или в бывшем офисе – не проблема. Заменить уличную площадку игровой комнатой – тоже. Звучит страшно, ведь детям так полезны прогулки на свежем воздухе, но урбанизация диктует свои правила, и испанцы убеждены, что ничего страшного нет в том, что их малыши могут проводить время в четырех стенах или во дворе многоэтажного дома среди асфальта и бетона.

Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото


Еще один страх наших мам – полноценный сон. Чтобы тело отдохнуло, ребенок должен спать на хорошей кроватке и обязательно раздевшись. Стоит посмотреть на этих малышей на фото, которые сопят без задних ног на обычных матрасиках, не сняв комбинезонов, и наши правила уже не кажутся столь категоричными. Оказывается, бывает и по-другому.

Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото


Третья проблема – любовь сидеть на полу. Кажется, что вся европейская молодежь не зря сидит на улице прямо на ступеньках или даже на брусчатке, а в метро – на полу. Этих людей с детства приучили сидеть, где придется. Никаких крохотных стульчиков, малыши сразу же шлепаются на ковер или голый пол. Простуды никто не боится, все уверены, что здоровью это не повредит.

Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото


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И напоследок об очередях на зачисление в садик. В Испании огромный дефицит детских садов, поэтому очередь занимают чуть ли не с первого дня, как женщина узнает о беременности. Иначе можно и не успеть. С ребенком в декретном отпуске не сидят по три года, на работу выходят, когда чаду едва исполнилось 4 месяца. Если к этому моменту не успел подойти черед, вместо сада приходится отправлять ребенка к бабушке. Благо, испанские бабушки обожают возиться с внуками и с удовольствием берут на себя такую ответственность.

Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото
Необычные правила, действующие в испанских детсадах. Фото
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 Теги: детсад, правила

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Сегодня, 15:05 » Автор: Анна Мартынова
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