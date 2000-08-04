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В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото

В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото Есть две кухни и спальные места.

Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Проект получил название Outpost II. Купить такую машину нельзя – она была создана в единственном экземпляре для президента компании.

Чтобы получить из Wrangler дом на колесах, компания “перекроила” раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 см.

В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.

Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-Вт солнечной панелью.

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Для постройки дома на колесах компании пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото
В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото
В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото
В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото
В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото
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 Теги: дом на колесах, Jeep

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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