Раздел: Фоторепортажи
В США Jeep превратили в просторный дом на колесах. Фото
Есть две кухни и спальные места.
Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Проект получил название Outpost II. Купить такую машину нельзя – она была создана в единственном экземпляре для президента компании.
Чтобы получить из Wrangler дом на колесах, компания “перекроила” раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 см.
В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.
Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-Вт солнечной панелью.
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Для постройки дома на колесах компании пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.
Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Проект получил название Outpost II. Купить такую машину нельзя – она была создана в единственном экземпляре для президента компании.
Чтобы получить из Wrangler дом на колесах, компания “перекроила” раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 см.
В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.
Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-Вт солнечной панелью.
Читайте также: Ошибки в прическах, способные сильно состарить. Фото
Для постройки дома на колесах компании пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.
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