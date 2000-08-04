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Лучшие астрономические снимки года. Фото

Лучшие астрономические снимки года. Фото Эти фотографии прошли в финал престижного конкурса.

Крупнейший международный конкурс астрофотографов, на котором ежегодно представляются феноменальные кадры ночного неба и Вселенной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Снимки захватывают фантастическими видами звездного неба, далеких галактик, загадочных туманностей и красочных пейзажей.

Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.

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В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победитель престижного конкурса будут объявлены 24 октября.

Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
Лучшие астрономические снимки года. Фото
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 Теги: конкурс, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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