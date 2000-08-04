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Раздел: Фоторепортажи  
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Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото

Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. ФотоОна невероятно талантлива.

Одри Логейяс - талантливая девушка из Франции, которая уже несколько лет занимается визажем. В ее арсенале есть не только обычные варианты макияжа, но и мультяшные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

С помощью кисти, красок и креатива Одри превратит тебя в любого персонажа Disney. Хотя больше всего она любит образы мультяшных негодяев. Вы только взгляните на ее работы! Поверить в их реальность бывает непросто.

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Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото
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 Теги: макияж, мультфильм

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Сегодня, 10:48 » Автор: Анна Мартынова
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