Раздел: Фоторепортажи
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Яркие пейзажи города.
Удивительные фото Лондона, которые разрушают стереотипы. Дождь? Туман? Сырость? Нет, Лондон имеет и совершенно иную сторону. Светлые улицы, продуктовые лавки, цветы, которые играют яркими красками в объективе, и традиционные дома - это и есть захватывающие пейзажи Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Всю эту красоту открыла фолловерам Леди в Лондоне (@aladyinlondon) на своей странице в Instagram.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Удивительные фото Лондона, которые разрушают стереотипы. Дождь? Туман? Сырость? Нет, Лондон имеет и совершенно иную сторону. Светлые улицы, продуктовые лавки, цветы, которые играют яркими красками в объективе, и традиционные дома - это и есть захватывающие пейзажи Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Всю эту красоту открыла фолловерам Леди в Лондоне (@aladyinlondon) на своей странице в Instagram.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
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