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Раздел: Фоторепортажи  
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Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото

Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. ФотоЯркие пейзажи города.

Удивительные фото Лондона, которые разрушают стереотипы. Дождь? Туман? Сырость? Нет, Лондон имеет и совершенно иную сторону. Светлые улицы, продуктовые лавки, цветы, которые играют яркими красками в объективе, и традиционные дома - это и есть захватывающие пейзажи Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Всю эту красоту открыла фолловерам Леди в Лондоне (@aladyinlondon) на своей странице в Instagram.

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Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
Разрушая стереотипы: Лондон в хорошую погоду. Фото
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 Теги: Лондон, погода

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Сегодня, 11:09 » Автор: Анна Мартынова
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