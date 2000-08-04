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Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото

Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. ФотоПо другую сторону мундира.

Если вы думаете, что солдаты — это какие-то железные люди без страха, эмоций, имеющие железную волю и нервы, то Вы ошибаетесь. На самом деле мы мало представляем, кто на самом деле прячется за этой внушительной военной формой и суровым видом бравого солдата, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Фотограф Девин Митчелл, однако, создал трогательный фотопроект под названием «Ветеран в арт-проекте», который исследует то, что находится по другую сторону мундира.

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Фотограф решил посмотреть, как бравые солдаты, участвовавшие в серьезных военных конфликтах выглядят в обычной жизни, как они выглядят, когда живут дома, или выходят в гражданской одежде на улицу.

Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото

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 Теги: фотограф, военные

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Сегодня, 12:14 » Автор: Анна Мартынова
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