Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как выглядят военные не на службе. Фото
По другую сторону мундира.
Если вы думаете, что солдаты — это какие-то железные люди без страха, эмоций, имеющие железную волю и нервы, то Вы ошибаетесь. На самом деле мы мало представляем, кто на самом деле прячется за этой внушительной военной формой и суровым видом бравого солдата, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Фотограф Девин Митчелл, однако, создал трогательный фотопроект под названием «Ветеран в арт-проекте», который исследует то, что находится по другую сторону мундира.
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Фотограф решил посмотреть, как бравые солдаты, участвовавшие в серьезных военных конфликтах выглядят в обычной жизни, как они выглядят, когда живут дома, или выходят в гражданской одежде на улицу.
Если вы думаете, что солдаты — это какие-то железные люди без страха, эмоций, имеющие железную волю и нервы, то Вы ошибаетесь. На самом деле мы мало представляем, кто на самом деле прячется за этой внушительной военной формой и суровым видом бравого солдата, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Фотограф Девин Митчелл, однако, создал трогательный фотопроект под названием «Ветеран в арт-проекте», который исследует то, что находится по другую сторону мундира.
Читайте также: Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф решил посмотреть, как бравые солдаты, участвовавшие в серьезных военных конфликтах выглядят в обычной жизни, как они выглядят, когда живут дома, или выходят в гражданской одежде на улицу.
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