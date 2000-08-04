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Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото

Volkswagen создал эффектный дом на колесах. ФотоЗдесь есть все для жизни.

Компания Volkswagen представила "двухэтажный" дом на колесах под названием Grand California, который построен на базе модели Crafter. Новинка дебютировала на выставке кемперов в Дюссельдорфе – там же, где годом ранее дебютировал концептуальный вариант этой машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Габаритная длина машины достигает шести метров, а колесная база – 3,6 метра. Высота кабины – 2,2 метра. За передними креслами, которые разворачиваются почти на 180 градусов, расположена обеденная зона со столом. За ней находится ванная комната площадью один квадратный метр: здесь есть туалет, душ и складная раковина.

Свет зажигается и гасится автоматически благодаря датчикам движения. Температура в душе регулируется, а объем емкости для воды составляет 110 литров.

Далее расположена плита с двумя конфорками и раковина. Здесь же есть различные отсеки для вещей и шкафы, а также 70-литровый холодильник. В задней части салона находится большая кровать. В качестве опции будет доступен "второй этаж", где можно разместить еще пару спальных мест. В этом случае высота машины достигнет почти трех метров.

В качестве опции предлагаются дополнительные системы отопления, крепления для велосипедов, маркиза и другие приспособления для кемпинга.

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У Volkswagen есть также "маленький" кемпер California, построенный на базе "Мультивэна". Она имеет подъемную крышу два спальных места и все необходимое для приготовления пищи.

Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
Volkswagen создал эффектный дом на колесах. Фото
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 Теги: дом на колесах, Volkswagen

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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