Раздел: Фоторепортажи
Интересные факты о детенышах диких животных. Фото
Маленькие и очаровательные.
Все когда-то бывают маленькими, и домашние кошки, и огромные слоны, и древнейшие хищники — крокодилы, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодня поговорим о самых разных детенышах животных.
Малыш орангутана. Эти обезьяны мигрировали из Африки, и достигли Юго-Восточной Азии на 15 млн лет раньше людей. Дети орангутанов живут с матерью примерно до 6—8 лет. Живут орангутаны в природе в среднем до 30 лет:
Сурикаты из семейства мангустовых распространены в Южной Африке, в основном, в районе пустыни Калахари. Новорожденный весит всего около 30 грамм, и открывает глаза на 14 день. Сурикаты хорошо приручаются и живут в неволе 10 лет:
Новорожденные медвежата у белых медведей беспомощны и имеют массу от 450 до 750 грамм. Это при том, что белый медведь — самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных, и взрослые особи достигают в длину 3 метров при массе до 1 тонны. Продолжительность жизни — максимум 25—30 лет:
Детеныш императорского пингвина. Эти нелетающие птицы достигают роста 122 см и весят в среднем 35—40 кг, а масса вылупивщегося птенца составляет всего 315 грамм. Интересно, что императорские пингвины начинают размножаться в мае — июне, когда в местах их обитания температура опускается ниже -50°C, а ветер дует со скоростью до 200 км/ч. Естественный возраст этих птиц может достигать 25 лет:
Тигр — один из четырёх представителей рода пантера. Это крупнейший наземный хищник, уступающий по массе лишь белому и бурому медведям. Тигрята рождаются обычно в марте — апреле слепыми, беспомощными, с массой 1.3—1.5 кг. Самостоятельными тигры становятся в возрасте приблизительно 18 месяцев, но обычно остаются с матерью 2—3 года, а иногда и до 5 лет. Продолжительность жизни тигра составляет до 26 лет:
Малыш золотистоголовой львиной игрунки. Эти животные обитают исключительно в юго-восточной Бразилии. Продолжительность жизни львиной игрунки составляет до 18 лет:
Вес лемурчиков при рождении составляет от 80 до 120 грамм:
Сегодня в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек. Эти животные живут с человеком уже более 10 000 лет. Котята рождаются глухими и слепыми: способность видеть появляется на 5—10 день. Несмотря на то, что средний срок жизни кошек составляет 14 лет, иногда появляются и рекордсмены: на начало 2011 года самой старой считалась кошка Люси, живущая в британской семье. Она уже отметила своё 39-летие, что в пересчёте на человеческий возраст составляет примерно 172 года!
Детеныш серого тюленя. В дикой природе они живут около 40 лет:
Ягуар — еще одна большая кошка из рода пантера. Правда, сейчас она еще совсем маленькая:
Маленькая обезьянка:
Лев — вторая по величине кошка после тигра. Масса тела новорождённых львят — 1.2—2.1 кг, они начинают ползать через день или два, а ходить после третьей недели жизни. К сожалению, в дикой природе 80 % львов погибают в возрасте до 2-х лет и живут от 10 до 14 лет:
Кенгуру распространены в Австралии, Новой Гвинее и близлежащих островах. Серые кенгуру, самые большие из всего семейства, могут достигать в длину до 3-х метров, но даже у самых крупных кенгуру детёныш весит при рождении меньше 1 грамма.
Мама-кенгуру способна управлять своей знаменитой сумкой благодаря мышцам по краю у входа сумки. Она может даже закрыть сумку так, чтобы в нее не попала вода при плавании.
Морские слоны своим названием обязаны хоботообразному носу у самцов, который отсутствует у самок и детенышей. В дикой природе морской слон живет 12 – 20 лет:
Размах крыльев у лебедей достигает 2 метров, а вес может превышать 15 кг. Родители опекают своих детенышей в течение 1-2 лет после рождения:
Китайское имя у животного семейства медвежьих означает «медведь-кошка». В длину большая панда достигает 1.2–1.5 м, имеет массу от 30 до 160 кг и в отличие от других медведей имеет довольно длинный хвост. Детеныши весят от 90 до 130 граммов, что составляет около 1/800 веса матери. За убийство панды в Китае применяется смертная казнь:
Ирбисы, или снежные барсы обитают в горных массивах Центральной Азии. Вес новорождённого ирбиса составляет около 500 граммов при длине до 30 см. Они рождаются слепыми и беспомощными, но уже примерно через 6—8 дней прозревают. Максимальная известная продолжительность жизни в природе — 13 лет:
Обезьянья семья из Мьянмы:
Слоны — самые крупные наземные животные, обитающие на Земле. Самый большой официально «зарегистрированный» слон весил 12 тонн. Растут слонята долго: первые 3 года пять-восемь сантиметров в год. Только в 8-12 лет они смогут стать родителями. Слоны живут в природе 60–70 лет:
Крокодилы — древнейшие животные, которые появились около 250 млн лет назад в триасовом периоде. Крокодильчики появляются из яиц, число которых колеблется от 20 до 100 в зависимости от размеров самки.
Интересно, что без пищи крокодилы могут обходиться от 1 года до 1.5 лет. Живут крокодилы до 80–100 лет.
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Белки считаются одними из самых умных животных на Земле. Бельчата появляются на свет голыми и слепыми. В течение 6 недель они находятся в гнезде, но уже через 2-3 месяца они лихо скачут по веткам. Полное взросление наступает через 10-12 месяцев после рождения. В среднем, белки живут 14-16 лет.
Все когда-то бывают маленькими, и домашние кошки, и огромные слоны, и древнейшие хищники — крокодилы, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодня поговорим о самых разных детенышах животных.
Малыш орангутана. Эти обезьяны мигрировали из Африки, и достигли Юго-Восточной Азии на 15 млн лет раньше людей. Дети орангутанов живут с матерью примерно до 6—8 лет. Живут орангутаны в природе в среднем до 30 лет:
Сурикаты из семейства мангустовых распространены в Южной Африке, в основном, в районе пустыни Калахари. Новорожденный весит всего около 30 грамм, и открывает глаза на 14 день. Сурикаты хорошо приручаются и живут в неволе 10 лет:
Новорожденные медвежата у белых медведей беспомощны и имеют массу от 450 до 750 грамм. Это при том, что белый медведь — самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных, и взрослые особи достигают в длину 3 метров при массе до 1 тонны. Продолжительность жизни — максимум 25—30 лет:
Детеныш императорского пингвина. Эти нелетающие птицы достигают роста 122 см и весят в среднем 35—40 кг, а масса вылупивщегося птенца составляет всего 315 грамм. Интересно, что императорские пингвины начинают размножаться в мае — июне, когда в местах их обитания температура опускается ниже -50°C, а ветер дует со скоростью до 200 км/ч. Естественный возраст этих птиц может достигать 25 лет:
Тигр — один из четырёх представителей рода пантера. Это крупнейший наземный хищник, уступающий по массе лишь белому и бурому медведям. Тигрята рождаются обычно в марте — апреле слепыми, беспомощными, с массой 1.3—1.5 кг. Самостоятельными тигры становятся в возрасте приблизительно 18 месяцев, но обычно остаются с матерью 2—3 года, а иногда и до 5 лет. Продолжительность жизни тигра составляет до 26 лет:
Малыш золотистоголовой львиной игрунки. Эти животные обитают исключительно в юго-восточной Бразилии. Продолжительность жизни львиной игрунки составляет до 18 лет:
Вес лемурчиков при рождении составляет от 80 до 120 грамм:
Сегодня в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек. Эти животные живут с человеком уже более 10 000 лет. Котята рождаются глухими и слепыми: способность видеть появляется на 5—10 день. Несмотря на то, что средний срок жизни кошек составляет 14 лет, иногда появляются и рекордсмены: на начало 2011 года самой старой считалась кошка Люси, живущая в британской семье. Она уже отметила своё 39-летие, что в пересчёте на человеческий возраст составляет примерно 172 года!
Детеныш серого тюленя. В дикой природе они живут около 40 лет:
Ягуар — еще одна большая кошка из рода пантера. Правда, сейчас она еще совсем маленькая:
Маленькая обезьянка:
Лев — вторая по величине кошка после тигра. Масса тела новорождённых львят — 1.2—2.1 кг, они начинают ползать через день или два, а ходить после третьей недели жизни. К сожалению, в дикой природе 80 % львов погибают в возрасте до 2-х лет и живут от 10 до 14 лет:
Кенгуру распространены в Австралии, Новой Гвинее и близлежащих островах. Серые кенгуру, самые большие из всего семейства, могут достигать в длину до 3-х метров, но даже у самых крупных кенгуру детёныш весит при рождении меньше 1 грамма.
Мама-кенгуру способна управлять своей знаменитой сумкой благодаря мышцам по краю у входа сумки. Она может даже закрыть сумку так, чтобы в нее не попала вода при плавании.
Морские слоны своим названием обязаны хоботообразному носу у самцов, который отсутствует у самок и детенышей. В дикой природе морской слон живет 12 – 20 лет:
Размах крыльев у лебедей достигает 2 метров, а вес может превышать 15 кг. Родители опекают своих детенышей в течение 1-2 лет после рождения:
Китайское имя у животного семейства медвежьих означает «медведь-кошка». В длину большая панда достигает 1.2–1.5 м, имеет массу от 30 до 160 кг и в отличие от других медведей имеет довольно длинный хвост. Детеныши весят от 90 до 130 граммов, что составляет около 1/800 веса матери. За убийство панды в Китае применяется смертная казнь:
Ирбисы, или снежные барсы обитают в горных массивах Центральной Азии. Вес новорождённого ирбиса составляет около 500 граммов при длине до 30 см. Они рождаются слепыми и беспомощными, но уже примерно через 6—8 дней прозревают. Максимальная известная продолжительность жизни в природе — 13 лет:
Обезьянья семья из Мьянмы:
Слоны — самые крупные наземные животные, обитающие на Земле. Самый большой официально «зарегистрированный» слон весил 12 тонн. Растут слонята долго: первые 3 года пять-восемь сантиметров в год. Только в 8-12 лет они смогут стать родителями. Слоны живут в природе 60–70 лет:
Крокодилы — древнейшие животные, которые появились около 250 млн лет назад в триасовом периоде. Крокодильчики появляются из яиц, число которых колеблется от 20 до 100 в зависимости от размеров самки.
Интересно, что без пищи крокодилы могут обходиться от 1 года до 1.5 лет. Живут крокодилы до 80–100 лет.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Белки считаются одними из самых умных животных на Земле. Бельчата появляются на свет голыми и слепыми. В течение 6 недель они находятся в гнезде, но уже через 2-3 месяца они лихо скачут по веткам. Полное взросление наступает через 10-12 месяцев после рождения. В среднем, белки живут 14-16 лет.
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