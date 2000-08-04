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Раздел: Фоторепортажи  
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Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Сказочные места, существующие на самом деле. ФотоИх стоит увидеть.

Эти места и пейзажи словно вышли из сказок и рассказов нашего детства, в их существование трудно поверить, но они существуют в реальности! Ну что, окунемся в сказку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.




Замок Мон Сен-Мишель, Франция

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Замок Мон Сен-Мишель - одна из самых популярных достопримечательностей Франции, поражающая своей необычностью и буквально сказочным видом! Ведь монастырь на скале, торчащей из водной пучины, просто не может не выглядеть ошеломляюще.

Замок Нойшванштайн, Германия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Замок Нойшванштайн - сокровище Альп и самый узнаваемый замок в мире. При первом взгляде на этот замок кажется, что кто-то забыл здесь свою игрушку - настолько нереальными кажутся башни Нойшванштайна цвета слоновой кости, парящие на фоне темно-зеленых елей. Хотя если подойти поближе - ощущение сказочности вряд ли отпустит, потому что станут видны еще сотни мелочей, совершенно не вписывающиеся в реальность альпийских склонов.

Тоннель Вистерия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Этот тоннель находится в саду цветов Кавати Фудзи, Япония. Находясь в нем, погружаешься в поистине нереальную атмосферу! В разное время года и в зависимости от освещения он окрашивается в разные цвета.

Ландшафт Дэнксия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Туристы со всего мира съезжаются в провинцию Ганьсу, Китай, чтобы полюбоваться необычным пейзажем. Главной достопримечательностью здесь является уникальная гористая местность, получившая название «ландшафт Дэнксия».

Темная аллея в Ирландии

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Эти прекрасные буковые деревья возрастом около 300 лет растут около деревушки Армой (Armoy) в графстве Антрим (Antrim) Северной Ирландии. Из-за тесно переплетающихся ветвей буков местные жители назвали древесный тоннель «Темные изгороди» (Dark Hedges), что по-русски правильнее сказать «Темная аллея».

Бухта Халонг

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Бухта Халонг - одно из самых популярных мест во Вьетнаме. Пейзажи потрясают и создают впечатления нереальности происходящего.

Гленфиннан Виадук, Шотландия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Самый фотогеничный железнодорожный мост Шотландии известен далеко за пределами Великобритании. У любителей книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере этот виадук ассоциируется прежде всего с Хогвардс-Экспрессом. Ведь именно по нему проезжал знаменитый поезд в киноленте «Гарри Поттер и тайная комната».

Пещеры Бату, Малайзия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Система пещер Бату - место паломничества тысяч индуистов. Комплекс состоит из нескольких пещерных залов, превращенных в храмы. К главной Храмовой пещере (Temple Cave) ведет знаменитая лестница из 272 ступеней, по которой должен подняться каждый паломник. Некоторые делают это на коленях или вовсе ползком.

Собор Василия Блаженного, Россия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Раскрашенный в сказочные цвета собор на Красной площади производит впечатление сказочного дворца, именно за фотографией этого собора на Красную площадь едут сотни тысяч туристов.

Пещера гигантских кристаллов

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Подземный мир, полный чудес! Эти удивительные пещеры, названые Пещерами кристаллов (Cueva de los Cristales), находятся в мексиканской пустыне на 300-метровой глубине.

Эти формирования создавались природой несколько миллионов лет.

Кольмар, Франция

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Кольмар - живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старинными кварталами, которые погружают вас в средневековье. В городе огромное количество восхитительно красивых зданий, которые были построены в Средневековье и в период Возрождения.

Памуккале, Турция

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Водопад известен своими красивыми белыми склонами, он является одним из геологических чудес Турции. Термальные источники, бьющие из горы многие сотни лет, сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины.

Дворец Версаль, Франция

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Версаль - это имя связано во всём мире с представлением о самом значительном и великолепном дворце, возведенном по воле одного монарха.

Это, наверное, самый известный дворцово-парковый комплекс с прекрасными садами и внутренним убранством.

Тадж-Махал, Индия

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Что может быть сказочнее, чем Тадж-Махал. Это первая ассоциация, возникающая при упоминании восточных сказок.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Ангкор-Ват - это главная цель 99,9% всех приезжающих в Камбоджу туристов. Самый крупный храмовый комплекс планеты и одно из красивейших творений человечества за всю его историю.

Храм Паро-лакханг, Бутан

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Паро-лакханг, также известный как Логово тигра - знаменитый буддийский монастырь, расположенный на скале вверху долины Паро в Бутане. Часто находясь в облаках и тумане, оставляет незабываемые, мистические впечатления.

Замок Пелеш, Румыния

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото


Шикарный замок Пелеш нашел свое пристанище на берегу одноименной горной реки, возле города Синая. Замок кажется волшебным, словно сошедшим со сказочных страниц, а общую таинственную атмосферу дополняет дремучий лес с пением птиц и шелест листвы деревьев.

Парк Чжанцзяцзе, Китай

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Китайский парк Чжанцзяцзе давно снискал популярность среди туристов. Во-первых, именно здесь, среди скал Улинъюань, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на создание «летающих гор» в фильме «Аватар», находится гора Тяньмэнь, а в ней - легендарная пещера Небесные ворота.

Петра, Иордания

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Снявшийся в десятках фильмов знаменитый храм Петра, высеченный в скале. Что может быть мистичнее и загадочнее?

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Аллея баобабов, Мадагаскар

Сказочные места, существующие на самом деле. Фото

Аллея баобабов находится на грунтовой дороге между Morondava и Belon’i Tsiribihina в регионе Menabe в западном Мадагаскаре. Потрясающий пейзаж привлекает путешественников со всего мира, что делает его одним из самых посещаемых мест в регионе.
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 Теги: сказка, туризм

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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