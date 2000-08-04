» » Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото

Полное единение с природой в снимках американского мастера. ФотоОн живет в путешествиях.

Несравненные пейзажи на снимках, на которых хочется очутится без замедления. Дилан Ферст (Dylan Furst) родился в городе Беллингем (штат Вашингтон, США), передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Жизнь в доме на берегу Тихого океана повлияла не только на формирование характера молодого человека, но и на его фотографический стиль.

Читайте также: Природа в работах знаменитого фотографа National Geographic. Фото

Дилан не чурается коммерческих съемок, но главное в его творчестве занимает travel-фотография. Он говорит, что наслаждается каждой минутой. И это видно по его снимкам.

Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: природа, фотограф

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:55 » Автор: Анна Мартынова
     170
     0

Похожие новости по теме

Природа в работах знаменитого фотографа National Geographic. Фото Природа в работах знаменитого фотографа National Geographic. Фото

Он публикуется в популярных изданиях.

Дикая природа в лучших снимках National Geographic. Фото Дикая природа в лучших снимках National Geographic. Фото

Они претендуют на победу в престижном фотоконкурсе.

Самые красивые ландшафты в снимках National Geographic. Фото Самые красивые ландшафты в снимках National Geographic. Фото

Это удивительное зрелище.

Путешествия в лучших снимках National Geographic Travel Photographer. Фото Путешествия в лучших снимках National Geographic Travel Photographer. Фото

Конкурс фотографий National Geographic Travel Photographer 2017.

Увлекательные снимки от путешественника Дилана Ферста. Фото Увлекательные снимки от путешественника Дилана Ферста. Фото

Travel-фотографии от Дилана Ферста

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх