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Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото

Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото Такие снимки понравятся перфекционистам.

Симметрия представляет собой соразмерность, и несложно догадаться, чем она так привлекательна. Симметрия настолько гармонична, что приносит глубокое удовлетворение ценителям идеального порядка в вещах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Уэс Андерсон хорошо известен тем, что его картины идеально симметричны. В этом выпуске вы найдете фотографии, радующие глаз.

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Ниже вас ждут почти совершенно симметричные фотографии. Они настолько хороши, что Уэсу Андерсону наверняка бы понравились.

Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
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 Теги: симметрия, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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