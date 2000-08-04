Раздел: Фоторепортажи
Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
Такие снимки понравятся перфекционистам.
Симметрия представляет собой соразмерность, и несложно догадаться, чем она так привлекательна. Симметрия настолько гармонична, что приносит глубокое удовлетворение ценителям идеального порядка в вещах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Уэс Андерсон хорошо известен тем, что его картины идеально симметричны. В этом выпуске вы найдете фотографии, радующие глаз.
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Ниже вас ждут почти совершенно симметричные фотографии. Они настолько хороши, что Уэсу Андерсону наверняка бы понравились.
Симметрия представляет собой соразмерность, и несложно догадаться, чем она так привлекательна. Симметрия настолько гармонична, что приносит глубокое удовлетворение ценителям идеального порядка в вещах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Уэс Андерсон хорошо известен тем, что его картины идеально симметричны. В этом выпуске вы найдете фотографии, радующие глаз.
Читайте также: Сюрреалистичные снимки фотографа из Португалии. Фото
Ниже вас ждут почти совершенно симметричные фотографии. Они настолько хороши, что Уэсу Андерсону наверняка бы понравились.
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