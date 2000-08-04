Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Интересный заплыв проводится каждый год.
5 августа в Санкт-Петербурге прошло необычное шоу «Заплыв», где десятки команд преодолевали 100-метровку по воде. Главное условие — своя плавательная конструкция оригинальной формы и установленных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Первое в истории шоу «Заплыв» на самодельных плавательных конструкциях прошло 05 августа 2018 года на пляже парка «300-летия Санкт-Петербурга».
У этого события есть своя легенда. В мае 1692 года на Плещеевом озере у села Веськово были спущены на воду первые «потешные» суда, на которых юный царь Петр I учился основам судостроения и судовождения. Позже весь «потешный флот» сгорел, остался лишь один ботик.
В последствии, одним из указов царь Петр I призвал восстановить свою «флотилию», ставшую родоначальницей российского флота. Но указ так и не был исполнен...
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И вот спустя 300 лет на берегах Невы «потешный флот» возрождается народным энтузиазмом и азартом на радость людям, традицией для будущих поколений.
5 августа в Санкт-Петербурге прошло необычное шоу «Заплыв», где десятки команд преодолевали 100-метровку по воде. Главное условие — своя плавательная конструкция оригинальной формы и установленных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Первое в истории шоу «Заплыв» на самодельных плавательных конструкциях прошло 05 августа 2018 года на пляже парка «300-летия Санкт-Петербурга».
У этого события есть своя легенда. В мае 1692 года на Плещеевом озере у села Веськово были спущены на воду первые «потешные» суда, на которых юный царь Петр I учился основам судостроения и судовождения. Позже весь «потешный флот» сгорел, остался лишь один ботик.
В последствии, одним из указов царь Петр I призвал восстановить свою «флотилию», ставшую родоначальницей российского флота. Но указ так и не был исполнен...
Читайте также: Симметричные фотографии, радующие глаз. Фото
И вот спустя 300 лет на берегах Невы «потешный флот» возрождается народным энтузиазмом и азартом на радость людям, традицией для будущих поколений.
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