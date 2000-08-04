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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото

Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото Интересный заплыв проводится каждый год.

5 августа в Санкт-Петербурге прошло необычное шоу «Заплыв», где десятки команд преодолевали 100-метровку по воде. Главное условие — своя плавательная конструкция оригинальной формы и установленных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Первое в истории шоу «Заплыв» на самодельных плавательных конструкциях прошло 05 августа 2018 года на пляже парка «300-летия Санкт-Петербурга».

У этого события есть своя легенда. В мае 1692 года на Плещеевом озере у села Веськово были спущены на воду первые «потешные» суда, на которых юный царь Петр I учился основам судостроения и судовождения. Позже весь «потешный флот» сгорел, остался лишь один ботик.

В последствии, одним из указов царь Петр I призвал восстановить свою «флотилию», ставшую родоначальницей российского флота. Но указ так и не был исполнен...

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И вот спустя 300 лет на берегах Невы «потешный флот» возрождается народным энтузиазмом и азартом на радость людям, традицией для будущих поколений.

Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
Так выглядит гонка на самых необычных плавательных средствах. Фото
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 Теги: заплыв, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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