Раздел: Фоторепортажи
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Здесь все сделано для людей.
Сеул с корейского 서울 означает «столица». Это самый крупный город в Республике Корея с более чем десятью миллионами человек. Ехать в Южную Корею стоит даже только за тем, чтобы просто погулять по улицам и посмотреть, как устроен Сеул и его городская среда обитания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В Сеуле навигация на железнодорожных станциях и станциях метро не хуже чем в Пекине или Тайбэйе, а может чем-то даже и лучше.
Расписание поездов.
В вагонах стерильно.
Если на пути пешехода ведется ремонт дороги, то ему предлагается альтернативный вариант движения и пересечения перекрестка.
В Южной Корее любят цветные вывески. Чем ярче, тем лучше. Это конечно же минус.
Можно побыть внутри снежного шара в качестве модели.
Корейские сувениры.
Обратный отсчет времени до XXIII Зимних Олимпийских игр в феврале 2018 года в городе Пхёнчхан.
Почтовый ящик.
Городская библиотека.
Скорее всего табло, где можно определить, какой компьютер свободен.
Кабинет Генерал-губернатора. Им был правитель Кореи в период с 1910 по 1945 годы, когда Корея была японской колонией.
Фотографировать было нельзя, но я всё-таки рискнул.
Питьевая вода. Дизайнер не искал легких путей.
Художница.
Набережная канала.
Читайте также: Атмосферные улочки Парижа в ярких снимках. Фото
Еще фотографии без комментариев.
Сеул с корейского 서울 означает «столица». Это самый крупный город в Республике Корея с более чем десятью миллионами человек. Ехать в Южную Корею стоит даже только за тем, чтобы просто погулять по улицам и посмотреть, как устроен Сеул и его городская среда обитания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В Сеуле навигация на железнодорожных станциях и станциях метро не хуже чем в Пекине или Тайбэйе, а может чем-то даже и лучше.
Расписание поездов.
В вагонах стерильно.
Если на пути пешехода ведется ремонт дороги, то ему предлагается альтернативный вариант движения и пересечения перекрестка.
В Южной Корее любят цветные вывески. Чем ярче, тем лучше. Это конечно же минус.
Можно побыть внутри снежного шара в качестве модели.
Корейские сувениры.
Обратный отсчет времени до XXIII Зимних Олимпийских игр в феврале 2018 года в городе Пхёнчхан.
Почтовый ящик.
Городская библиотека.
Скорее всего табло, где можно определить, какой компьютер свободен.
Кабинет Генерал-губернатора. Им был правитель Кореи в период с 1910 по 1945 годы, когда Корея была японской колонией.
Фотографировать было нельзя, но я всё-таки рискнул.
Питьевая вода. Дизайнер не искал легких путей.
Художница.
Набережная канала.
Читайте также: Атмосферные улочки Парижа в ярких снимках. Фото
Еще фотографии без комментариев.
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