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Раздел: Фоторепортажи  
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Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. ФотоЗдесь все сделано для людей.

Сеул с корейского 서울 означает «столица». Это самый крупный город в Республике Корея с более чем десятью миллионами человек. Ехать в Южную Корею стоит даже только за тем, чтобы просто погулять по улицам и посмотреть, как устроен Сеул и его городская среда обитания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


В Сеуле навигация на железнодорожных станциях и станциях метро не хуже чем в Пекине или Тайбэйе, а может чем-то даже и лучше.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Расписание поездов.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


В вагонах стерильно.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Если на пути пешехода ведется ремонт дороги, то ему предлагается альтернативный вариант движения и пересечения перекрестка.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


В Южной Корее любят цветные вывески. Чем ярче, тем лучше. Это конечно же минус.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Можно побыть внутри снежного шара в качестве модели.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Корейские сувениры.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Обратный отсчет времени до XXIII Зимних Олимпийских игр в феврале 2018 года в городе Пхёнчхан.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Почтовый ящик.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Городская библиотека.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Скорее всего табло, где можно определить, какой компьютер свободен.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Кабинет Генерал-губернатора. Им был правитель Кореи в период с 1910 по 1945 годы, когда Корея была японской колонией.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Фотографировать было нельзя, но я всё-таки рискнул.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Питьевая вода. Дизайнер не искал легких путей.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Художница.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


Набережная канала.

Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото


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Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
Город контрастов: виртуальная прогулка по Сеулу. Фото
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 Теги: Сеул, туризм

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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