Раздел: Фоторепортажи
Самые неулыбчивые звезды Голливуда. Фото
У них имидж неулыбчивых людей.
Голливудская улыбка редко касается лиц этих знаменитостей. Они выглядят серьезными, мрачными, грустными, скучающими даже на самых роскошных вечеринках. Ребята, да что с вами не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Дизайнеры, 32 года
Последний раз мы видели улыбки Олсен году в 1995-м, в фильме «Двое: я и моя тень». А потом тень накрыла лица самих девчонок… Близняшек трудно различить, но, кажется, Эшли Олсен немного улыбчивее сестры. Или они одинаково печальны?
Леонардо Ди Каприо
Актер, 43 года
Можем пересчитать по пальцам, сколько раз мы видели улыбающегося Лео. Обычно на вечеринках или премиях актер выглядит так, будто ему скучно. Наверное, Голливуд может и в самом деле наскучить, если ты снимаешься с 14 лет.
Виктория Бекхэм
Дизайнер, 44 года
Не можете вспомнить, когда последний раз видели Вики улыбающейся? Вы не одни. Однажды британцы даже назвали Бекхэм «самой угрюмой знаменитостью». Впрочем, для Виктории такое «звание» не стало неожиданностью. Но это вовсе не значит, что у звездной мамы четверых детей какие-то проблемы, просто это Виктория. «Если я появлюсь перед фотографами с кислой, вымученной улыбкой на лице, то это уже буду не я», — говорит Бекхэм.
Шон Пенн
Актер, 57 лет
Мистер Пенн — серьезный артист, и это его обычное, «рабочее» лицо.
Джонни Депп
Актер, 55 лет
Последние несколько лет были непростыми для Джонни Д., так что неудивительно, что он выглядит мрачным. Впрочем, и до этого Депп нечасто радовал нас улыбкой.
Кира Найтли
Актриса, 33 года
Мы знакомы с хохотушкой Кирой по фильмам, но когда она выходит на красную дорожку, что-то происходит… Перед фотографами Найтли больше нравится делать губки уточкой.
Дэниел Крейг
Актер, 50 лет
Кажется, кто-то слишком сильно вжился в образ секретного агента без страха и упрека. Мистер Крейг, вы в Голливуде, а не на задании, расслабьтесь!
Эдвард Нортон
Актер, 48 лет
Нортон выглядит так, будто ему неловко находиться под вспышками камер и хочется домой. Что поделать, Эдвард, ты сам захотел попробовать Голливуд на вкус.
Кристен Стюарт
Актриса, 28 лет
Спорим, вы были уверены, что она откроет наш список! Конечно, без Стюарт эта подборка была бы неполной.
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Рэпер, 41 год, и звезда реалити, 37 лет
Залог счастливого брака — общие взгляды. Супруги Уэст-Кардашьян сходятся в своем серьезном отношении к выходам в свет. Впрочем, у Ким есть объяснение. «Я улыбаюсь и даже хохочу в компании друзей, — признается Кардашьян. — Но не часто. От этого морщины».
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Белла Хадид
Модель, 21 год
Старшая сестра Джиджи обычно улыбается фотографам, а Белла сохраняет невозмутимый вид. Тоже боится морщинок? Хотя сама манекенщица уверяет, что ей просто некомфортно улыбаться в объектив.
Голливудская улыбка редко касается лиц этих знаменитостей. Они выглядят серьезными, мрачными, грустными, скучающими даже на самых роскошных вечеринках. Ребята, да что с вами не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Дизайнеры, 32 года
Последний раз мы видели улыбки Олсен году в 1995-м, в фильме «Двое: я и моя тень». А потом тень накрыла лица самих девчонок… Близняшек трудно различить, но, кажется, Эшли Олсен немного улыбчивее сестры. Или они одинаково печальны?
Леонардо Ди Каприо
Актер, 43 года
Можем пересчитать по пальцам, сколько раз мы видели улыбающегося Лео. Обычно на вечеринках или премиях актер выглядит так, будто ему скучно. Наверное, Голливуд может и в самом деле наскучить, если ты снимаешься с 14 лет.
Виктория Бекхэм
Дизайнер, 44 года
Не можете вспомнить, когда последний раз видели Вики улыбающейся? Вы не одни. Однажды британцы даже назвали Бекхэм «самой угрюмой знаменитостью». Впрочем, для Виктории такое «звание» не стало неожиданностью. Но это вовсе не значит, что у звездной мамы четверых детей какие-то проблемы, просто это Виктория. «Если я появлюсь перед фотографами с кислой, вымученной улыбкой на лице, то это уже буду не я», — говорит Бекхэм.
Шон Пенн
Актер, 57 лет
Мистер Пенн — серьезный артист, и это его обычное, «рабочее» лицо.
Джонни Депп
Актер, 55 лет
Последние несколько лет были непростыми для Джонни Д., так что неудивительно, что он выглядит мрачным. Впрочем, и до этого Депп нечасто радовал нас улыбкой.
Кира Найтли
Актриса, 33 года
Мы знакомы с хохотушкой Кирой по фильмам, но когда она выходит на красную дорожку, что-то происходит… Перед фотографами Найтли больше нравится делать губки уточкой.
Дэниел Крейг
Актер, 50 лет
Кажется, кто-то слишком сильно вжился в образ секретного агента без страха и упрека. Мистер Крейг, вы в Голливуде, а не на задании, расслабьтесь!
Эдвард Нортон
Актер, 48 лет
Нортон выглядит так, будто ему неловко находиться под вспышками камер и хочется домой. Что поделать, Эдвард, ты сам захотел попробовать Голливуд на вкус.
Кристен Стюарт
Актриса, 28 лет
Спорим, вы были уверены, что она откроет наш список! Конечно, без Стюарт эта подборка была бы неполной.
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Рэпер, 41 год, и звезда реалити, 37 лет
Залог счастливого брака — общие взгляды. Супруги Уэст-Кардашьян сходятся в своем серьезном отношении к выходам в свет. Впрочем, у Ким есть объяснение. «Я улыбаюсь и даже хохочу в компании друзей, — признается Кардашьян. — Но не часто. От этого морщины».
Читайте также: Эту девушку называют одной из самых красивых моделей Instagram. Фото
Белла Хадид
Модель, 21 год
Старшая сестра Джиджи обычно улыбается фотографам, а Белла сохраняет невозмутимый вид. Тоже боится морщинок? Хотя сама манекенщица уверяет, что ей просто некомфортно улыбаться в объектив.
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