Раздел: Фоторепортажи
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Советы по обустройству маленькой квартиры.
Как только речь заходит о ремонте, тут же возникает множество различных вопросов. А если тема и вовсе касается небольшой однокомнатной квартиры – так и подавно. Но вместо того, чтобы сетовать на нехватку квадратных метров, из-за которых якобы негде «разогнаться» с грандиозными планами, стоит всё же обратить внимание на простые и дельные советы, благодаря которым любая малогабаритка превратится в настоящий современный «дворец», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. 20 квадратных метров света и уюта
Хотите, чтобы ваша квартира визуально стала больше и просторнее? Тогда обязательно обратите внимание на светлую палитру и зеркала, благодаря которым пространство визуально расширяется, становясь более лёгким и воздушным, что немаловажно для однушки.
2. Бюджетная студия для молодой пары
В последнее время квартиры-студии – один из самых популярных и достаточно бюджетных вариантов для молодых семей. И каким будет дизайн вашей квартиры – всё зависит от вас. Здесь вольно быть фантазии от классического стиля до ультрасовременного.
3. Как превратить однушку в двушку
При правильном подходе из однокомнатной квартиры можно сделать весьма приличную двухкомнатную. И для этого совсем необязательно ломать стены и заниматься грандиозной перепланировкой. Достаточно выбрать правильную мебель или же перегородки.
Читайте также: Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
4. Дизайн однушки для семьи с ребёнком
Для семьи с ребёнком так же стоит обратить внимание на некоторые интересные идеи и советы, связанные с обустройством квартиры. Здесь будут уместны и перегородки, и многофункциональная мебель трансформер, и ширмы.
Как только речь заходит о ремонте, тут же возникает множество различных вопросов. А если тема и вовсе касается небольшой однокомнатной квартиры – так и подавно. Но вместо того, чтобы сетовать на нехватку квадратных метров, из-за которых якобы негде «разогнаться» с грандиозными планами, стоит всё же обратить внимание на простые и дельные советы, благодаря которым любая малогабаритка превратится в настоящий современный «дворец», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. 20 квадратных метров света и уюта
Хотите, чтобы ваша квартира визуально стала больше и просторнее? Тогда обязательно обратите внимание на светлую палитру и зеркала, благодаря которым пространство визуально расширяется, становясь более лёгким и воздушным, что немаловажно для однушки.
2. Бюджетная студия для молодой пары
В последнее время квартиры-студии – один из самых популярных и достаточно бюджетных вариантов для молодых семей. И каким будет дизайн вашей квартиры – всё зависит от вас. Здесь вольно быть фантазии от классического стиля до ультрасовременного.
3. Как превратить однушку в двушку
При правильном подходе из однокомнатной квартиры можно сделать весьма приличную двухкомнатную. И для этого совсем необязательно ломать стены и заниматься грандиозной перепланировкой. Достаточно выбрать правильную мебель или же перегородки.
Читайте также: Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
4. Дизайн однушки для семьи с ребёнком
Для семьи с ребёнком так же стоит обратить внимание на некоторые интересные идеи и советы, связанные с обустройством квартиры. Здесь будут уместны и перегородки, и многофункциональная мебель трансформер, и ширмы.
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