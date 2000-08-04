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Раздел: Фоторепортажи  
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Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото Советы по обустройству маленькой квартиры.

Как только речь заходит о ремонте, тут же возникает множество различных вопросов. А если тема и вовсе касается небольшой однокомнатной квартиры – так и подавно. Но вместо того, чтобы сетовать на нехватку квадратных метров, из-за которых якобы негде «разогнаться» с грандиозными планами, стоит всё же обратить внимание на простые и дельные советы, благодаря которым любая малогабаритка превратится в настоящий современный «дворец», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. 20 квадратных метров света и уюта

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


Хотите, чтобы ваша квартира визуально стала больше и просторнее? Тогда обязательно обратите внимание на светлую палитру и зеркала, благодаря которым пространство визуально расширяется, становясь более лёгким и воздушным, что немаловажно для однушки.

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


2. Бюджетная студия для молодой пары

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


В последнее время квартиры-студии – один из самых популярных и достаточно бюджетных вариантов для молодых семей. И каким будет дизайн вашей квартиры – всё зависит от вас. Здесь вольно быть фантазии от классического стиля до ультрасовременного.

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


3. Как превратить однушку в двушку

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


При правильном подходе из однокомнатной квартиры можно сделать весьма приличную двухкомнатную. И для этого совсем необязательно ломать стены и заниматься грандиозной перепланировкой. Достаточно выбрать правильную мебель или же перегородки.

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


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4. Дизайн однушки для семьи с ребёнком

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото


Для семьи с ребёнком так же стоит обратить внимание на некоторые интересные идеи и советы, связанные с обустройством квартиры. Здесь будут уместны и перегородки, и многофункциональная мебель трансформер, и ширмы.

Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
Эффективные способы сделать «однушку» более просторной. Фото
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 Теги: дизайн, интерьер

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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