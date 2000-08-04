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Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. ФотоАфрика в альпийском стиле.

Если вы устали от жары и хотите оказаться на европейском курорте, самый лучший вариант – отправиться в… Африку. Ведь именно на этом континенте есть удивительно живописный, уникальный городок Ифран. Здесь растут кедры и лежит снег. А горнолыжные трассы и домики, крытые розовой черепицей, дополняют типичный европейский пейзаж. Ифран считается самым холодным местом Африки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Типичный альпийский курорт

Странный курорт расположен на территории Марокко, в нескольких часах езды на машине от Касабланки или Рабата. Однако ничего марокканского в этом местечке не наблюдается. Здесь очень зелено, много парков и озер, пастбищ, а зимой в горах часто можно увидеть снег и людей, катающихся на лыжах или санках. Ведь рядом, в кратере вулканического происхождения, на высоте около 1800 метров оборудованы пять горнолыжных трасс.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


Зимой температура здесь часто опускается ниже нуля, и именно в Ифране однажды были зафиксированы рекордные для африканского континента морозы, -24 °C. А в последние годы в городе даже появилась традиция проводить в конце января «снежный фестиваль», приуроченный к зимнему сезону.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


Колонизаторы слишком скучали по родине
Ифран построили французы в начале прошлого века во времена колонизации. Скорее всего, жившие в Африке европейцы, обнаружив в горах «кусочек зимы», решили обустроить его по европейскому типу – как место отдыха от африканской изнуряющей жары и напоминание о родине.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


Это была так называемая «горная станция», в архитектуре домов которой обязательно присутствовали сосновые панели, остроконечные крыши и каменные стены. Специально из Франции сюда привезли и высадили европейские каштаны и сосны.

Здесь уживаются несколько культур

Когда Марокко получило независимость, городок облюбовали и местные, расширив его территорию и выстроив мечеть. А еще в 1995 году здесь появился свой университет со студенческим городком. На отдых сюда приезжают, как правило, европейцы или богатые марокканцы, поскольку здешние цены для малообеспеченных граждан страны слишком высоки.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


Город стал современнее и в нем появился классический марокканский рынок, однако «альпийский стиль» Ифрана официально внесен в его строительный кодекс, поэтому свой облик он в ближайшее время вряд ли поменяет.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


Кстати, до 1930-1940-х годов здешние местные жители не имели никаких домов, а селились в пещерах, построенных в известняковой скале. Под некоторыми из домов до сих пор остались эти бывшие жилища, которые владельцы теперь используют в качестве погребов. Что же касается древних пещерных поселений, существовавших на месте современного Ифрана, то археологи относят их к периоду неолита. Ну а в средние века здесь селились берберы.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


Уникальная экология

Ифран знаменит не только как «африканская Швейцария», но и как самое спокойное и экологически чистое место. Здесь нет шумных развлечений, не считая уютных кафешек. Ну а горный прохладный воздух, пропитанный запахом кедров, природный национальный парк с уникальной экосистемой и отсутствие промышленных предприятий позволили Ифрану выйти на первые строчки в рейтинге самых чистых городов мира.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


В самом известном официальном рейтинге он занимает 22 место и стоит сразу после Осло, а интернет-издание MBC Times, составляя список экологически чистых городов, вообще поставило его на второе место (на первом – канадский Калгари). Журнал составлял рейтинг, учитывая такие параметры, как доступность воды, уборка мусора, работа канализационных систем, отсутствие загрязнения атмосферы и интенсивность трафика.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото


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По всем этим позициям Ифрану выставили самые лучшие оценки. Кстати, биоиндикатором чистоты воздуха считаются уникальные бабочки, живущие в природном парке «Тизгит», расположенном в долине Ифран. Именно по их самочувствию местные экологи определяют состояние окружающей среды, и пока оно не вызывает опасений.

Африканский город, который можно спутать с заснеженными Альпами. Фото
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 Теги: Африка, Альпы

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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