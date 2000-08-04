Раздел: Фоторепортажи
Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото
Они были у каждого.
Как было классно меняться фишками и пересматривать фильмы на кассете! Мы вспомнили десять вещей, один взгляд на которые возвращает нас в детство или молодость. Вернитесь вместе с нами в романтику 90-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Кассеты (видео и аудио)
Аудиокассету приходилось перематывать шариковой ручкой, а видеокассеты засматривались до дыр.
Юпи (просто добавь воды)
Ох уж эти химозные запах и цвет!
Тамагочи
Уж не знаем, много ли детей научились с ним ответственности, но многие расстраивались, когда питомец умирал.
Автобус с «гармошкой»
Хорошие игрушки в киндере
Их было приятно коллекционировать и они не ломались при каждом неосторожном движении.
Один единственный крем, доступный всем
Это сейчас кремов полно. А аромат синей баночки Нивея до сих пор вызывает воспоминания.
Сега и дэнди
Первые приставки, в которые мы резались!
Плёночный фотик
Когда фотографировались на память, все родственники и друзья умещались в один кадр. Иначе пришлось бы проявлять больше лишних.
Не знаем, можно ли было их купить. Искренне верим, что их можно было получить только по бартеру.
Читайте также: Главные звезды Голливуда показали, какими были в молодости. Фото
Тетрис
Вместо тысячи мобильных приложений.
Как было классно меняться фишками и пересматривать фильмы на кассете! Мы вспомнили десять вещей, один взгляд на которые возвращает нас в детство или молодость. Вернитесь вместе с нами в романтику 90-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Кассеты (видео и аудио)
Аудиокассету приходилось перематывать шариковой ручкой, а видеокассеты засматривались до дыр.
Юпи (просто добавь воды)
Ох уж эти химозные запах и цвет!
Тамагочи
Уж не знаем, много ли детей научились с ним ответственности, но многие расстраивались, когда питомец умирал.
Автобус с «гармошкой»
Хорошие игрушки в киндере
Их было приятно коллекционировать и они не ломались при каждом неосторожном движении.
Один единственный крем, доступный всем
Это сейчас кремов полно. А аромат синей баночки Нивея до сих пор вызывает воспоминания.
Сега и дэнди
Первые приставки, в которые мы резались!
Плёночный фотик
Когда фотографировались на память, все родственники и друзья умещались в один кадр. Иначе пришлось бы проявлять больше лишних.
Не знаем, можно ли было их купить. Искренне верим, что их можно было получить только по бартеру.
Читайте также: Главные звезды Голливуда показали, какими были в молодости. Фото
Тетрис
Вместо тысячи мобильных приложений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
156
0
Также советуем посмотреть
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
Оставьте свой комментарий