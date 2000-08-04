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Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото

Подборка памятных для детей 90-х вещей. ФотоОни были у каждого.

Как было классно меняться фишками и пересматривать фильмы на кассете! Мы вспомнили десять вещей, один взгляд на которые возвращает нас в детство или молодость. Вернитесь вместе с нами в романтику 90-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Кассеты (видео и аудио)
Аудиокассету приходилось перематывать шариковой ручкой, а видеокассеты засматривались до дыр.

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото
Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Юпи (просто добавь воды)
Ох уж эти химозные запах и цвет!

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Тамагочи
Уж не знаем, много ли детей научились с ним ответственности, но многие расстраивались, когда питомец умирал.

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Автобус с «гармошкой»

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Хорошие игрушки в киндере
Их было приятно коллекционировать и они не ломались при каждом неосторожном движении.

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Один единственный крем, доступный всем
Это сейчас кремов полно. А аромат синей баночки Нивея до сих пор вызывает воспоминания.

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Сега и дэнди
Первые приставки, в которые мы резались!

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Плёночный фотик
Когда фотографировались на память, все родственники и друзья умещались в один кадр. Иначе пришлось бы проявлять больше лишних.

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


Не знаем, можно ли было их купить. Искренне верим, что их можно было получить только по бартеру.

Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото


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Тетрис
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Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото
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 Теги: 90-е, дети

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Сегодня, 15:16 » Автор: Анна Мартынова
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