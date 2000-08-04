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Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Балет в работах Серхио Мартинеса Цифуэнтеса.
В своих волшебных работах чилийский художник Серхио Мартинес Цифуэнтес (Sergio Martinez Cifuentes) совмещает изящную грацию, элегантность и утончённую женскую красоту, отражающуюся в гибком стане и танцевальных па. Он умудряется запечатлеть тот самый ускользающий момент, незначительный взмах рукой или же наклон головы к плечу, короткий взгляд из-под ресниц и лёгкую, едва заметную улыбку, мелькнувшую на лице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В своём творчестве Серхио сочетает лёгкую эротику с чувственным настроением, что дрожью отдаёт на кончиках пальцев каждой девушки. И совсем неважно, танцует она, самозабвенно растворяясь в музыке или же нежно обнимает кого-то за плечи. Героини его работ лёгкие и непринуждённые, они, словно хрупкие статуэтки замирают в каких-то немыслимых позах, вытягивая то возведённую вверх руку, то изящно отведённую в сторону ногу. Акцентируя внимание на какие-то определённые детали, связанные с балетом, автор не забывает о том, что в первую очередь он пишет женские образы, так привлекающие внимание многих мужчин своей ненавязчивой красотой и полуобнажёнными частями тела.
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Танец – это сама жизнь, один из способов показать не только свое мастерство, но и любовь к миру, окружающей среде и своей профессии. И Серхио прекрасно об этом знает, передавая в своих картинах самые разные эмоции танцоров, начиная от плавных изгибов натруженных за несколько часовую тренировку ног и заканчивая трогательно натянутыми на стройные женские ножки пуантами, которые несут в себе не только визуальную красоту, но и целую историю о взлётах и падениях, проигрышах и достижениях. Он отображает то величественное многообразие танца, которые неуловимо простому человеческому глазу: от тонкости натуры юных прим балета, которые только познают первые азы своей профессии, до страстных изгибов тела танцовщицы в пышной юбке, извивающейся гибким телом в жарком, латиноамериканском танце с самой судьбой.
В своих волшебных работах чилийский художник Серхио Мартинес Цифуэнтес (Sergio Martinez Cifuentes) совмещает изящную грацию, элегантность и утончённую женскую красоту, отражающуюся в гибком стане и танцевальных па. Он умудряется запечатлеть тот самый ускользающий момент, незначительный взмах рукой или же наклон головы к плечу, короткий взгляд из-под ресниц и лёгкую, едва заметную улыбку, мелькнувшую на лице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В своём творчестве Серхио сочетает лёгкую эротику с чувственным настроением, что дрожью отдаёт на кончиках пальцев каждой девушки. И совсем неважно, танцует она, самозабвенно растворяясь в музыке или же нежно обнимает кого-то за плечи. Героини его работ лёгкие и непринуждённые, они, словно хрупкие статуэтки замирают в каких-то немыслимых позах, вытягивая то возведённую вверх руку, то изящно отведённую в сторону ногу. Акцентируя внимание на какие-то определённые детали, связанные с балетом, автор не забывает о том, что в первую очередь он пишет женские образы, так привлекающие внимание многих мужчин своей ненавязчивой красотой и полуобнажёнными частями тела.
Читайте также: Подборка памятных для детей 90-х вещей. Фото
Танец – это сама жизнь, один из способов показать не только свое мастерство, но и любовь к миру, окружающей среде и своей профессии. И Серхио прекрасно об этом знает, передавая в своих картинах самые разные эмоции танцоров, начиная от плавных изгибов натруженных за несколько часовую тренировку ног и заканчивая трогательно натянутыми на стройные женские ножки пуантами, которые несут в себе не только визуальную красоту, но и целую историю о взлётах и падениях, проигрышах и достижениях. Он отображает то величественное многообразие танца, которые неуловимо простому человеческому глазу: от тонкости натуры юных прим балета, которые только познают первые азы своей профессии, до страстных изгибов тела танцовщицы в пышной юбке, извивающейся гибким телом в жарком, латиноамериканском танце с самой судьбой.
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