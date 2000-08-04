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Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото

Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото Балет в работах Серхио Мартинеса Цифуэнтеса.

В своих волшебных работах чилийский художник Серхио Мартинес Цифуэнтес (Sergio Martinez Cifuentes) совмещает изящную грацию, элегантность и утончённую женскую красоту, отражающуюся в гибком стане и танцевальных па. Он умудряется запечатлеть тот самый ускользающий момент, незначительный взмах рукой или же наклон головы к плечу, короткий взгляд из-под ресниц и лёгкую, едва заметную улыбку, мелькнувшую на лице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

В своём творчестве Серхио сочетает лёгкую эротику с чувственным настроением, что дрожью отдаёт на кончиках пальцев каждой девушки. И совсем неважно, танцует она, самозабвенно растворяясь в музыке или же нежно обнимает кого-то за плечи. Героини его работ лёгкие и непринуждённые, они, словно хрупкие статуэтки замирают в каких-то немыслимых позах, вытягивая то возведённую вверх руку, то изящно отведённую в сторону ногу. Акцентируя внимание на какие-то определённые детали, связанные с балетом, автор не забывает о том, что в первую очередь он пишет женские образы, так привлекающие внимание многих мужчин своей ненавязчивой красотой и полуобнажёнными частями тела.

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Танец – это сама жизнь, один из способов показать не только свое мастерство, но и любовь к миру, окружающей среде и своей профессии. И Серхио прекрасно об этом знает, передавая в своих картинах самые разные эмоции танцоров, начиная от плавных изгибов натруженных за несколько часовую тренировку ног и заканчивая трогательно натянутыми на стройные женские ножки пуантами, которые несут в себе не только визуальную красоту, но и целую историю о взлётах и падениях, проигрышах и достижениях. Он отображает то величественное многообразие танца, которые неуловимо простому человеческому глазу: от тонкости натуры юных прим балета, которые только познают первые азы своей профессии, до страстных изгибов тела танцовщицы в пышной юбке, извивающейся гибким телом в жарком, латиноамериканском танце с самой судьбой.

Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
Чувственные портреты балерин от чилийского художника. Фото
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 Теги: балерины, художник

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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