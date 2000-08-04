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Раздел: Фоторепортажи  
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Красавицы, служащие в израильской армии. Фото

Красавицы, служащие в израильской армии. ФотоОни сражают наповал.

Про женщин в армии Израиля известно, наверное, каждому человеку. В этой стране воинская служба — это прежде всего возможность отдать долг Родине, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Предлагаем посмотреть, как выглядят военнослужащие на службе и на гражданке.

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Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
Красавицы, служащие в израильской армии. Фото
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 Теги: армия, Израиль

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Сегодня, 17:10 » Автор: Анна Мартынова
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