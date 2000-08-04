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Раздел: Фоторепортажи  
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Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото

Повседневная жизнь восточного города Джидда. ФотоМечети, рынки и женщины за рулем

Не так много фотографов посещают пустынное королевство, но фотограф Дэвид Левен недавно отправился в Джидду, второй по величине город Саудовской Аравии, и провел некоторое время, блуждая по улицам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fullpicture.

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Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото
Повседневная жизнь восточного города Джидда. Фото

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 Теги: Восток, путешествие

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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