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Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото

Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. ФотоВ конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира.

Крупнейший международный конкурс астрофотографов, на котором ежегодно представляются феноменальные кадры ночного неба и Вселенной, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Снимки захватывают фантастическими видами звездного неба, далеких галактик, загадочных туманностей и красочных пейзажей.

Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.

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В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победители престижного конкурса будут объявлены 24 октября.

Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
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 Теги: астрономия, фотоконкурс

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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