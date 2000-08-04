Раздел: Фоторепортажи
Лучшие работы конкурса Астрономический фотограф 2018. Фото
В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира.
Крупнейший международный конкурс астрофотографов, на котором ежегодно представляются феноменальные кадры ночного неба и Вселенной, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Снимки захватывают фантастическими видами звездного неба, далеких галактик, загадочных туманностей и красочных пейзажей.
Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.
Читайте также: Лучшие снимки по версии конкурса от National Geographic. Фото
В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победители престижного конкурса будут объявлены 24 октября.
Крупнейший международный конкурс астрофотографов, на котором ежегодно представляются феноменальные кадры ночного неба и Вселенной, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Снимки захватывают фантастическими видами звездного неба, далеких галактик, загадочных туманностей и красочных пейзажей.
Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.
Читайте также: Лучшие снимки по версии конкурса от National Geographic. Фото
В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победители престижного конкурса будут объявлены 24 октября.
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