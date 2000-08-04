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Раздел: Фоторепортажи  
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Представители самых необычных племен Африки. Фото

Представители самых необычных племен Африки. ФотоФотопроект польского мастера.

Польский фотограф Адам Козел проделывает невероятную работу для мировой истории. Путешествуя по миру, он посещает самые далекие части света и фотографирует представителей народов, которых буквально через сотни и даже десятки лет, уже не будет существовать в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На данный момент Адам побывал странах Африки и Азии, но в этом году он планирует начать свои исследования в Южной Америке.

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Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
Представители самых необычных племен Африки. Фото
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 Теги: племена, Африка

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Сегодня, 13:10 » Автор: Анна Мартынова
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