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Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото

Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. ФотоЭтот город интригует.

Город, который не спит. Так многие описывают Гонконг. В среде сильного светового загрязнения жители города не находят себе сна. Давид Шерманн снял об этом фотопроект, с говорящим названием «Инсомния». Фотографии глубоко погружают зрителя в интригующую атмосферу, где по ночам происходит жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Среди дюжины захватывающих проектов Шерманна, «Инсомния», пожалуй, наделена наибольшей социальной значимость. Световое загрязнение в Гонконге сильно превышает норму. Гонконгское городское ночное небо в 100-1000 раз ярче нормы (в промежуток времени с 20:30 по 23:00).

Небо над ночным Гонконгом считается одним из самых ярких в мире, и это не проходит бесследно. Люди испытывают на себе последствия из-за отсутствия темноты. Как известно, в темное время суток в человеческом организме выделяется гормон мелатонин, отвечающий за регулировку суточных ритмов. Искусственный свет противится ночной тьме, вследствие чего у людей сбиваются «внутренние часы». Инсомния и прочие психологические расстройства, включая депрессию, преследуют жителей города.

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Давид Шерманн показывает, как происходит жизнь внутри жемчужины Востока, переполненной светом. Кажется, местным людям очень даже нравится романтика бессонных ночей, окутанных в неоновый свет. Фото из проекта «Инсомния» приглашают нас в царство непрекращающегося дня.

Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото
Тайны ночного Гонконга в необычном фотопроекте. Фото

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 Теги: Гонконг, ночь

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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