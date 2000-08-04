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Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. ФотоСоветы для путешественников.

Путешественники, которые собираются отправиться в Валенсию (Испания), должны учесть некоторые особенности города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель..

Украинский журналист Андрей Баштовый на своей странице в Facebook дал 10 советов для тех, кто едет в этот портовый город на юго-восточном побережье, а "ехать должны все".

1. Город создан для велосипедистов: никаких подъемов, велодорожки - везде, прокат велосипедов можно найти без проблем. Кстати, о велодорожках - это или широкие отгорожены клумбами зоны, или же их отделяют парковочными зонами. В худшем случае - невысокими бордюрами. Очень безопасно.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


2. В Валенсии замечательный широченный пляж, на котором запрещено вести коммерческую деятельность. Никакой тебе "пахлавы медовой" или кукурузы. И еще одно о пляже: очень непривычно видеть, как здесь заботятся о людях с инвалидностью. Есть специальный навес, защищающий от солнца; есть удобные трапы для колясочников; есть работники, которые, помогут человеку на коляске искупаться.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


3. Рядом с пляжем - заброшенные невысокие домики. Очень колоритное место со стритартом. Вам будут предлагать купить траву увешанные детьми женщины. Думаю, вы не согласитесь. Загляните на Фабрику льда, вам понравится.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


4. Город разделяет на две части река. То есть то, что некогда было рекой. Турии уже нет - зато есть оборудованный для прогулок и велосипедов парк.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


5. Город искусств и наук создано для Instagram. Попробуйте попасть в музей науки и океанариум.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


6. Ешьте вовремя! "Провтыкали" обед и попали на сиесту - сидите голодные. Сами виноваты!

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


7. Идите на местный рынок. Только он рано закрывается, поэтому успевайте как-то. Ешьте там чуррос: только испеченное печенье обмакивайте в шоколад.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


8. Есть еще "альтернативные рынки" - они меньше и не такие туристические.

Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото


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9. Ночью не так просто найти хороший бар. Особенно, если вы остановились в спокойной или жилой зоне.

10. Езжайте в Валенсию!
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 Теги: Валенсия, туризм

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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