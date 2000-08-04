Туристам на заметку: что нужно знать, отправляясь в Валенсию. Фото

Советы для путешественников.



Путешественники, которые собираются отправиться в Валенсию (Испания), должны учесть некоторые особенности города, передает



Украинский журналист Андрей Баштовый на своей странице в Facebook дал 10 советов для тех, кто едет в этот портовый город на юго-восточном побережье, а "ехать должны все".



1. Город создан для велосипедистов: никаких подъемов, велодорожки - везде, прокат велосипедов можно найти без проблем. Кстати, о велодорожках - это или широкие отгорожены клумбами зоны, или же их отделяют парковочными зонами. В худшем случае - невысокими бордюрами. Очень безопасно.







2. В Валенсии замечательный широченный пляж, на котором запрещено вести коммерческую деятельность. Никакой тебе "пахлавы медовой" или кукурузы. И еще одно о пляже: очень непривычно видеть, как здесь заботятся о людях с инвалидностью. Есть специальный навес, защищающий от солнца; есть удобные трапы для колясочников; есть работники, которые, помогут человеку на коляске искупаться.







3. Рядом с пляжем - заброшенные невысокие домики. Очень колоритное место со стритартом. Вам будут предлагать купить траву увешанные детьми женщины. Думаю, вы не согласитесь. Загляните на Фабрику льда, вам понравится.







4. Город разделяет на две части река. То есть то, что некогда было рекой. Турии уже нет - зато есть оборудованный для прогулок и велосипедов парк.







5. Город искусств и наук создано для Instagram. Попробуйте попасть в музей науки и океанариум.







6. Ешьте вовремя! "Провтыкали" обед и попали на сиесту - сидите голодные. Сами виноваты!







7. Идите на местный рынок. Только он рано закрывается, поэтому успевайте как-то. Ешьте там чуррос: только испеченное печенье обмакивайте в шоколад.







8. Есть еще "альтернативные рынки" - они меньше и не такие туристические.







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9. Ночью не так просто найти хороший бар. Особенно, если вы остановились в спокойной или жилой зоне.



10. Езжайте в Валенсию!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Путешественники, которые собираются отправиться в Валенсию (Испания), должны учесть некоторые особенности города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель ..Украинский журналист Андрей Баштовый на своей странице в Facebook дал 10 советов для тех, кто едет в этот портовый город на юго-восточном побережье, а "ехать должны все".1. Город создан для велосипедистов: никаких подъемов, велодорожки - везде, прокат велосипедов можно найти без проблем. Кстати, о велодорожках - это или широкие отгорожены клумбами зоны, или же их отделяют парковочными зонами. В худшем случае - невысокими бордюрами. Очень безопасно.2. В Валенсии замечательный широченный пляж, на котором запрещено вести коммерческую деятельность. Никакой тебе "пахлавы медовой" или кукурузы. И еще одно о пляже: очень непривычно видеть, как здесь заботятся о людях с инвалидностью. Есть специальный навес, защищающий от солнца; есть удобные трапы для колясочников; есть работники, которые, помогут человеку на коляске искупаться.3. Рядом с пляжем - заброшенные невысокие домики. Очень колоритное место со стритартом. Вам будут предлагать купить траву увешанные детьми женщины. Думаю, вы не согласитесь. Загляните на Фабрику льда, вам понравится.4. Город разделяет на две части река. То есть то, что некогда было рекой. Турии уже нет - зато есть оборудованный для прогулок и велосипедов парк.5. Город искусств и наук создано для Instagram. Попробуйте попасть в музей науки и океанариум.6. Ешьте вовремя! "Провтыкали" обед и попали на сиесту - сидите голодные. Сами виноваты!7. Идите на местный рынок. Только он рано закрывается, поэтому успевайте как-то. Ешьте там чуррос: только испеченное печенье обмакивайте в шоколад.8. Есть еще "альтернативные рынки" - они меньше и не такие туристические.9. Ночью не так просто найти хороший бар. Особенно, если вы остановились в спокойной или жилой зоне.10. Езжайте в Валенсию!



