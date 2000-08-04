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Как живется людям в современной Монголии. Фото

Как живется людям в современной Монголии. ФотоПовседневная жизнь монголов.

Как же выглядит жилище обыкновенных монголов, рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Если уж богачи кочуют на своих Лексуса, то обыкновенные люди и подавно: превалирующее большинство жителей Монголии – кочевники и они постоянно переезжают с места на место. Вместе со своими юртами, скарбом, стадами (если они есть).

Для совсем не богатых людей такой образ жизни очень удобен: не нужно покупать землю или квартиру, получать какие-то разрешения для постройки дома и т.д. Понравилось место, поставил юрту, живи! Вот и живут, по всей стране: юрту можно встретить даже в самых неожиданных местах, от потрясающе красивых горных склонов до совершенно безжизненных каменных пустошей в Гоби.

Как живется людям в современной Монголии. Фото
Как живется людям в современной Монголии. Фото


Нет, конечно, в Монголии есть города и поселки, но … вы удивитесь, если узнаете, что города перестали переезжать с места на место лишь последние две сотни лет. А раньше даже столица Улан-Батор переезжал до трех раз в год! И лишь последние 239 лет он стоит там, где стоит.

Мало того, даже в городе совершенно обычной является картина, когда во дворе многоэтажки стоит … юрта. Причем, она может быть даже огорожена забором и рядом с ней стоять стационарный дом. А монгол все равно будет жить в юрте.

Почему? Ну любит он свою юрту, удобно и привычно ему в ней, гораздо лучше, чем в стационарном доме. Интересно, что среднестатистический монгол переезжает с места не место до 4-6 раз в год, причем делает это не на слишком большое расстояние: до 5 км от предыдущей стоянки. Фактически, он просто перемещается вместе со своим «домом» на новое пастбище после того, как его козы, овцы или коровы опустошили предыдущее.

Как живется людям в современной Монголии. Фото


Но если с пастбищами в степных и горных районах, где травы и зелени больше, все более-менее понятно и можно спокойно переезжать «в соседний район», то в пустыне Гоби с кормовой базой для животных все обстоит гораздо хуже, поэтому там переезд – гораздо более серьезное дело и семья переезжает часто за десятки, а то и сотни километров, после довольно серьезной разведки. В Гоби встречается много стоянок с деревянными и даже каменными капитальными постройками рядом с юртами, которые уж точно не перевезешь на новое место. Это, так называемая, база. Постройки служат укрытием для овец, коз или верблюдов во время песчаных бурь и зимних холодов, а также хранилищем для скарба, шерсти и шкур. Юрты рядом может и не быть – владелец переезжает от «базы» по кругу, отыскивая редкую растительность для своего стада.

Поселок скотоводов на границе Гоби и степи

Как живется людям в современной Монголии. Фото


Загон для скота и юрта скотовода

Как живется людям в современной Монголии. Фото


Стадо овец на выпасе

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Как живется людям в современной Монголии. Фото


Что едят эти лошади – загадка…
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 Теги: Монголия, туризм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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