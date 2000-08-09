В этой авиакомпании стюардессы летают в бикини. Фото

Эта идея принесла большие деньги.



Сегодня сложно кого-то удивить экзотическими ресторанами или откровенными шоу-программами. Однако главе вьетнамской авиакомпании VietJet Air это удалось. Ей в голову пришло раздеть стюардесс в прямом смысле слова. Бортпроводницы делают все в купальниках. Стоит ли говорить, что прибыль компании увеличилась в разы, а женщина, придумавшая этот трюк, сколотила себе миллиард, передает







Нгуен Тхи Фуонг Тао называют первой вьетнамской женщиной-миллиардером. Она решилась на кардинальные меры и предложила стюардессам обслуживать пассажиров в купальниках. Одни предпочли остаться в традиционных национальных костюмах аозай, в а другие с радостью надели купальники.











Стоит отметить, что именно бикини вывели частную компанию VietJet Air в лидеры в этой отрасли и позволили занять 30% рынка.



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Как выразилась сама госпожа Тао: «Вы имеете право носить то, что пожелаете. Хотите, наденьте бикини или же можете надеть традиционный ао дай. Мы не против, если люди будут ассоциировать нашу авиакомпанию с девушками в бикини. Если это делает людей более счастливыми, то и мы счастливы».



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня сложно кого-то удивить экзотическими ресторанами или откровенными шоу-программами. Однако главе вьетнамской авиакомпании VietJet Air это удалось. Ей в голову пришло раздеть стюардесс в прямом смысле слова. Бортпроводницы делают все в купальниках. Стоит ли говорить, что прибыль компании увеличилась в разы, а женщина, придумавшая этот трюк, сколотила себе миллиард, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Нгуен Тхи Фуонг Тао называют первой вьетнамской женщиной-миллиардером. Она решилась на кардинальные меры и предложила стюардессам обслуживать пассажиров в купальниках. Одни предпочли остаться в традиционных национальных костюмах аозай, в а другие с радостью надели купальники.Стоит отметить, что именно бикини вывели частную компанию VietJet Air в лидеры в этой отрасли и позволили занять 30% рынка.Как выразилась сама госпожа Тао: «Вы имеете право носить то, что пожелаете. Хотите, наденьте бикини или же можете надеть традиционный ао дай. Мы не против, если люди будут ассоциировать нашу авиакомпанию с девушками в бикини. Если это делает людей более счастливыми, то и мы счастливы».



