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Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото

Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото Израиль - одна из немногих стран с обязательной воинской повинностью для женщин.

Про женщин в армии Израиля известно, наверное, каждому человеку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В этой стране воинская служба - это прежде всего возможность отдать долг Родине.

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Предлагаем посмотреть, как выглядят военнослужащие на службе и на гражданке.

Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
Так выглядят самые красивые женщины в армии Израиля. Фото
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 Теги: Израиль, армия, женщины

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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