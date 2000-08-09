Раздел: Фоторепортажи
Кадры засухи в Австралии на снимках с высоты птичьего полета. Фото
В Австралии длительное время сухая и жаркая погода.
Страна только что пережила самый теплый и сухой июль за последние 20 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на
Новости N
Особенно тяжело приходится фермерам и скотоводам. Без воды гибнут посевы, а скоту приходиться преодолевать путь в 50-70 километров, чтобы добраться до водопоя.
Читайте также: Впечатляющие кадры Австралии с высоты птичьего полета. Фото
Ситуация может еще усугубиться, синоптики ожидают «жаркого и смертоносного» лета.
Страна только что пережила самый теплый и сухой июль за последние 20 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на
Новости N
Особенно тяжело приходится фермерам и скотоводам. Без воды гибнут посевы, а скоту приходиться преодолевать путь в 50-70 километров, чтобы добраться до водопоя.
Читайте также: Впечатляющие кадры Австралии с высоты птичьего полета. Фото
Ситуация может еще усугубиться, синоптики ожидают «жаркого и смертоносного» лета.
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