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Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото

Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. ФотоКак отдохнуть в Суоми в летний период.

Существует распространенное мнение, что Финляндия - это исключительно зимняя страна, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AdMe.ru

Но данное утверждение верно только частично. Безусловно, нельзя спорить с тем, что эта скандинавская страна прекрасна зимой, когда вокруг все белое и можно по-настоящему прочувствовать эту пору года.

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Но в Финляндии можно запросто провести и летний отпуск. И он получится не менее интересным и запоминающимся.

Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
Снимки, доказывающие, что Финляндия не только зимняя страна. Фото
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 Теги: Финляндия, страны

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Сегодня, 15:30 » Автор: Татьяна Ларина
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