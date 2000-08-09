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Раздел: Фоторепортажи  
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Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото

Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. ФотоДля тех, кто любит высоту, нет преград.

Люди ходят в горы, прыгают с банджи или парашютов, еще восходят по отвесным скалам, пишет Хроника.инфо со ссылкой wuzzup.ru

Чем выше, тем круче! Но проблема в том, что если выше, то и путь значит дольше, иногда это несколько дней или даже недель, а это означает вынужденный ночлег.

Альпинизм – очень опасный вид спорта, потому что даже когда, путешественник хочет отдохнуть, он подвергает себя огромному риску, подвешивая свой «гамак» на тросы в воздухе!

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Вот подборка фото, показывающая, на сколько люди любят свое хобби, рискуя при этом жизнью!

Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
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 Теги: альпинисты, горы

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Сегодня, 16:59 » Автор: Татьяна Ларина
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