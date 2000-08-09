Раздел: Фоторепортажи
Полный релакс: снимки отдыхающих альпинистов на заоблачной высоте. Фото
Для тех, кто любит высоту, нет преград.
Люди ходят в горы, прыгают с банджи или парашютов, еще восходят по отвесным скалам, пишет Хроника.инфо со ссылкой wuzzup.ru
Чем выше, тем круче! Но проблема в том, что если выше, то и путь значит дольше, иногда это несколько дней или даже недель, а это означает вынужденный ночлег.
Альпинизм – очень опасный вид спорта, потому что даже когда, путешественник хочет отдохнуть, он подвергает себя огромному риску, подвешивая свой «гамак» на тросы в воздухе!
Читайте также: Группа украинских альпинистов попала под лавину на Кавказе
Вот подборка фото, показывающая, на сколько люди любят свое хобби, рискуя при этом жизнью!
Люди ходят в горы, прыгают с банджи или парашютов, еще восходят по отвесным скалам, пишет Хроника.инфо со ссылкой wuzzup.ru
Чем выше, тем круче! Но проблема в том, что если выше, то и путь значит дольше, иногда это несколько дней или даже недель, а это означает вынужденный ночлег.
Альпинизм – очень опасный вид спорта, потому что даже когда, путешественник хочет отдохнуть, он подвергает себя огромному риску, подвешивая свой «гамак» на тросы в воздухе!
Читайте также: Группа украинских альпинистов попала под лавину на Кавказе
Вот подборка фото, показывающая, на сколько люди любят свое хобби, рискуя при этом жизнью!
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