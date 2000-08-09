Раздел: Фоторепортажи
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Адам Козел путешествуетпо миру и снимает представителей малочисленных племен.
Фотохудожник из Польши Адам Козел создал важный для совремееного общества и мировой истории фотопроект. Он путешествуетпо миру и снимает представителей малочисленных племен, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшее столетие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
На данный момент Адам побывал странах Африки и Азии, но в этом году он планирует начать свои исследования в Южной Америке.
Проект иллюстрирует уникальные культуры уникальные культуры Африки. На континенте расположена 61 страна с населением более млрд человек. 5 млн из них - дикие африканские племена.
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На территории континента проживает более 3 тыс. различных народностей. Большинство из представителей племен живет отвергая блага цивилизации.
Напомним, британский фотограф Джимми Нельсон в своем знаменитом фотопроекте "Пока они не исчезли" решил поподробнее исследовать удаленные племена в разных точках планеты.
Фотохудожник из Польши Адам Козел создал важный для совремееного общества и мировой истории фотопроект. Он путешествуетпо миру и снимает представителей малочисленных племен, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшее столетие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
На данный момент Адам побывал странах Африки и Азии, но в этом году он планирует начать свои исследования в Южной Америке.
Проект иллюстрирует уникальные культуры уникальные культуры Африки. На континенте расположена 61 страна с населением более млрд человек. 5 млн из них - дикие африканские племена.
Читайте также: Художник показал космические корабли будущего. Фото
На территории континента проживает более 3 тыс. различных народностей. Большинство из представителей племен живет отвергая блага цивилизации.
Напомним, британский фотограф Джимми Нельсон в своем знаменитом фотопроекте "Пока они не исчезли" решил поподробнее исследовать удаленные племена в разных точках планеты.
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