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Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото

Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. ФотоАдам Козел путешествуетпо миру и снимает представителей малочисленных племен.

Фотохудожник из Польши Адам Козел создал важный для совремееного общества и мировой истории фотопроект. Он путешествуетпо миру и снимает представителей малочисленных племен, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшее столетие.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

На данный момент Адам побывал странах Африки и Азии, но в этом году он планирует начать свои исследования в Южной Америке.

Проект иллюстрирует уникальные культуры уникальные культуры Африки. На континенте расположена 61 страна с населением более млрд человек. 5 млн из них - дикие африканские племена.

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На территории континента проживает более 3 тыс. различных народностей. Большинство из представителей племен живет отвергая блага цивилизации.

Напомним, британский фотограф Джимми Нельсон в своем знаменитом фотопроекте "Пока они не исчезли" решил поподробнее исследовать удаленные племена в разных точках планеты.

Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
Художник показал дикие племена, которые могут вскоре исчезнуть. Фото
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 Теги: Фото, Художник, дикие племена

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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