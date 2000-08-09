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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото

Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. ФотоПосетители музея будут подниматься на канатной дороге.

Чтобы попасть в уникальный музей 007, посвященный съемкам Бондианы, нужно сначала вскарабкаться в горы, а потом спуститься под землю. Музей больше похож на декорации к фильму, а его посещение – на удивительное приключение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Интерактивный музей Джеймса Бонда открылся в июле на вершине горы Гайслахкогль. Именно там, в Австрийских Альпах, снимали самые потрясающие сцены фильма «Спектр», вышедшего на экраны в 2015 году. Там и расположился вход в подземную империю 007 Elements. Внедорожники, которые мы видим в фильме, буксировали на вершину на снегоходах, потому что не было подъездных путей.

Посетители музея будут подниматься на канатной дороге - ее называют одной из наиболее комфортабельных в мире. И это станет первым потрясением для любителей бондианы.

Невероятная по красоте и мощи панорама Альп в окрестностях Зёльдена превосходит даже требования зрелищности Голливуда и занимает особое место в фильме.

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Большинство помещений музея находятся под землей. Материалы для строительства были доставлены сюда на вертолетах. Экспозиция создана таким образом, чтобы не нарушить вечную мерзлоту и геологические линии разлома. Кинематографическая инсталляция под землей занимает 1300 квадратных метров.

Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото
Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото
Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото
Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото
Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото
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 Теги: Фото, Джеймс Бонд, музей

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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