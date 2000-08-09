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Как выгладит уникальный музей Джеймса Бонда. Фото
Посетители музея будут подниматься на канатной дороге.
Чтобы попасть в уникальный музей 007, посвященный съемкам Бондианы, нужно сначала вскарабкаться в горы, а потом спуститься под землю. Музей больше похож на декорации к фильму, а его посещение – на удивительное приключение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Интерактивный музей Джеймса Бонда открылся в июле на вершине горы Гайслахкогль. Именно там, в Австрийских Альпах, снимали самые потрясающие сцены фильма «Спектр», вышедшего на экраны в 2015 году. Там и расположился вход в подземную империю 007 Elements. Внедорожники, которые мы видим в фильме, буксировали на вершину на снегоходах, потому что не было подъездных путей.
Посетители музея будут подниматься на канатной дороге - ее называют одной из наиболее комфортабельных в мире. И это станет первым потрясением для любителей бондианы.
Невероятная по красоте и мощи панорама Альп в окрестностях Зёльдена превосходит даже требования зрелищности Голливуда и занимает особое место в фильме.
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Большинство помещений музея находятся под землей. Материалы для строительства были доставлены сюда на вертолетах. Экспозиция создана таким образом, чтобы не нарушить вечную мерзлоту и геологические линии разлома. Кинематографическая инсталляция под землей занимает 1300 квадратных метров.
Чтобы попасть в уникальный музей 007, посвященный съемкам Бондианы, нужно сначала вскарабкаться в горы, а потом спуститься под землю. Музей больше похож на декорации к фильму, а его посещение – на удивительное приключение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Интерактивный музей Джеймса Бонда открылся в июле на вершине горы Гайслахкогль. Именно там, в Австрийских Альпах, снимали самые потрясающие сцены фильма «Спектр», вышедшего на экраны в 2015 году. Там и расположился вход в подземную империю 007 Elements. Внедорожники, которые мы видим в фильме, буксировали на вершину на снегоходах, потому что не было подъездных путей.
Посетители музея будут подниматься на канатной дороге - ее называют одной из наиболее комфортабельных в мире. И это станет первым потрясением для любителей бондианы.
Невероятная по красоте и мощи панорама Альп в окрестностях Зёльдена превосходит даже требования зрелищности Голливуда и занимает особое место в фильме.
Читайте также: Самые необычные машины в автопарке Джеймса Бонда. Фото
Большинство помещений музея находятся под землей. Материалы для строительства были доставлены сюда на вертолетах. Экспозиция создана таким образом, чтобы не нарушить вечную мерзлоту и геологические линии разлома. Кинематографическая инсталляция под землей занимает 1300 квадратных метров.
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