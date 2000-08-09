Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят райские места на нашей планете. Фото
В список вошли десять самых спокойных деревень.
Большая часть населения Земли живет сейчас в городах - число городских жителей уже превысило 4 миллиарда. Но городская жизнь - это зачастую стресс, суета и сутолока, и поэтому так важно хоть иногда вырваться из душных объятий мегаполиса и отправиться подальше от городской черты в лоно природы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И не нужно выбирать долго: в этой подборке вы найдете десятку идеальных деревень, в которых можно отдохнуть и душой, и телом.
Кубер-Педи
Австралийцам приходится мириться с нелегкими условиями жизни на Зеленом материке. Поселение Кубер-Педи полностью выстроено под землей: только так можно уберечь себя от палящего солнца, которое свирепствует тут круглый год.
Сапа
Жизнь вьетнамцев из этой деревни не менялась веками. Рисовые поля будут возделаны даже если случиться второе пришествие - религия религией, а есть нужно каждый день.
Фурора
Дома местных жителей не случайно раскрашены так ярко. Люди выполняют распоряжение мэра, позаботившегося о том, чтобы деревушку вообще было видно с моря.
Андредал
За узкой долиной фьорда Аурландс ведет свою тихую и размеренную жизнь крохотная деревушка Андредал. Вплоть до 1999 года любой турист должен был добираться сюда только на лодке - в 1999 появилась единственная на всю деревню дорога.
Уакачина
Оставаться здесь по собственной воле не стал бы ни один нормальный человек, ведь местная пустыня считается чуть ли не самой засушливой во всем мире. Однако, почти сотня жителей деревни Уакачина думают иначе - для них местный климат просто чудесен.
Исорток
На востоке Гренландии расположена одна из самых волшебных деревушек мира. Здесь вполне мог бы жить сам Санта-Клаус - местные жители ничуть бы ему не мешали.
Тристан-да-Кунья
В этой деревне любил в свое время бывать Наполеон, окончивший свои дни как раз на Святой Елене. Сегодня в поселке живет всего триста человек, меньше всего на свете интересующихся, что происходит в большом мире.
Гасадалур
Скандинавы вообще любят забираться подальше, чтобы вести там обособленную жизнь. На скалах Фарерских островов община из 16 человек взяла и построила себе собственную деревню. Попасть сюда очень непросто: до сквозного тоннеля, ведущего к деревни, путешественнику потребуется подняться еще на полкилометра ввысь.
Монемвасия
Каменный остров, за которым спряталась эта небольшая деревенька, был отделен от материка сильнейшим землетрясением, случившемся еще в 375 году. Найти поселение греческих рыбаков будет непросто, разве что вам покажет дорогу кто-то из местных жителей.
Аогашима
Читайте также: Долина ветряных электростанций в Германии. Фото
Вся деревня представляет собой самый настоящий кратер вулкана. Конечно, он уже давно не действует - но кто знает, какие сюрпризы готовит жителям природа.
Большая часть населения Земли живет сейчас в городах - число городских жителей уже превысило 4 миллиарда. Но городская жизнь - это зачастую стресс, суета и сутолока, и поэтому так важно хоть иногда вырваться из душных объятий мегаполиса и отправиться подальше от городской черты в лоно природы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И не нужно выбирать долго: в этой подборке вы найдете десятку идеальных деревень, в которых можно отдохнуть и душой, и телом.
Кубер-Педи
Австралийцам приходится мириться с нелегкими условиями жизни на Зеленом материке. Поселение Кубер-Педи полностью выстроено под землей: только так можно уберечь себя от палящего солнца, которое свирепствует тут круглый год.
Сапа
Жизнь вьетнамцев из этой деревни не менялась веками. Рисовые поля будут возделаны даже если случиться второе пришествие - религия религией, а есть нужно каждый день.
Фурора
Дома местных жителей не случайно раскрашены так ярко. Люди выполняют распоряжение мэра, позаботившегося о том, чтобы деревушку вообще было видно с моря.
Андредал
За узкой долиной фьорда Аурландс ведет свою тихую и размеренную жизнь крохотная деревушка Андредал. Вплоть до 1999 года любой турист должен был добираться сюда только на лодке - в 1999 появилась единственная на всю деревню дорога.
Уакачина
Оставаться здесь по собственной воле не стал бы ни один нормальный человек, ведь местная пустыня считается чуть ли не самой засушливой во всем мире. Однако, почти сотня жителей деревни Уакачина думают иначе - для них местный климат просто чудесен.
Исорток
На востоке Гренландии расположена одна из самых волшебных деревушек мира. Здесь вполне мог бы жить сам Санта-Клаус - местные жители ничуть бы ему не мешали.
Тристан-да-Кунья
В этой деревне любил в свое время бывать Наполеон, окончивший свои дни как раз на Святой Елене. Сегодня в поселке живет всего триста человек, меньше всего на свете интересующихся, что происходит в большом мире.
Гасадалур
Скандинавы вообще любят забираться подальше, чтобы вести там обособленную жизнь. На скалах Фарерских островов община из 16 человек взяла и построила себе собственную деревню. Попасть сюда очень непросто: до сквозного тоннеля, ведущего к деревни, путешественнику потребуется подняться еще на полкилометра ввысь.
Монемвасия
Каменный остров, за которым спряталась эта небольшая деревенька, был отделен от материка сильнейшим землетрясением, случившемся еще в 375 году. Найти поселение греческих рыбаков будет непросто, разве что вам покажет дорогу кто-то из местных жителей.
Аогашима
Читайте также: Долина ветряных электростанций в Германии. Фото
Вся деревня представляет собой самый настоящий кратер вулкана. Конечно, он уже давно не действует - но кто знает, какие сюрпризы готовит жителям природа.
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