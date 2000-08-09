» » Художник показал незавидное будущее России. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Художник показал незавидное будущее России. Фото

Художник показал незавидное будущее России. Фото Работы сделаны в стиле киберпанк.

Сооснователь арт-объединения MXD Евгений Зубков представил новую серию артов «Russia 2077», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В ней он фантазирует на тему российского киберпанка.

Читайте также: Долина ветряных электростанций в Германии. Фото

Не слишком оптимистическое будущее второй половины XXI века, в котором также отключают воду, а бомжи роются по свалкам.

Художник показал незавидное будущее России. Фото
Художник показал незавидное будущее России. Фото
Художник показал незавидное будущее России. Фото
Художник показал незавидное будущее России. Фото
Художник показал незавидное будущее России. Фото
Художник показал незавидное будущее России. Фото
Художник показал незавидное будущее России. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: будущее, киберпанк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     291
     0

Похожие новости по теме

Долина ветряных электростанций в Германии. Фото Долина ветряных электростанций в Германии. Фото

Здесь установлены десятки огромных ветрогенераторов.

Каким видели будущее люди в начале ХХ века. Фото Каким видели будущее люди в начале ХХ века. Фото

Некоторые предсказания сбылись.

Художник показал космические корабли будущего. Фото Художник показал космические корабли будущего. Фото

Судя по этим иллюстрациям, нас ждет невероятное будущее.

Художник показал, из чего «сделаны» мировые лидеры. Фото Художник показал, из чего «сделаны» мировые лидеры. Фото

Забавные картины демонстрируют черепа глав стран.

Художник показал возможное будущее человечества. Фото Художник показал возможное будущее человечества. Фото

Он утверждает, что нас ждут нескончаемые войны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх