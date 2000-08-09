» » Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото

Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. ФотоУ них свои причуды.

Думаешь, достаточно ли крутой твой отпуск, чтобы показывать его в Instagram? Вот с кого надо брать пример, если хочешь жизнь в стиле "лакшери". Детки богачей не прячут своего достатка и на полную щеголяют крутым отдыхом, публикуют фото с бесконечных летних тусовок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Личные самолеты, прогулки с домашними любимцами-хищниками, дорогой шоппинг и почти ежедневно новая экзотическая страна. Что нравится больше, Ибица или Миконос - вот над чем ломает голову золотая молодежь! Смотрите, какие прихоти у самых богатых людей мира, за которые щедро платят их сказочно богатые родители.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: золотая молодежь, лето

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:41 » Автор: Анна Мартынова
     533
     0

Похожие новости по теме

Насыщенные будни богатых наследников из Швейцарии. Фото Насыщенные будни богатых наследников из Швейцарии. Фото

Местная "золотая молодежь".

«Золотая молодежь» самого дорогого города на планете. Фото «Золотая молодежь» самого дорогого города на планете. Фото

Здесь живет много богачей.

Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Здесь можно жить при - 42 градусов.

Богатые родители в Instagram: аккаунт о жизни Богатые родители в Instagram: аккаунт о жизни "тех, кто сам заработал свои миллионы". Фото

Аккаунты "богатых и знаменитых" продолжают будоражить пользователей сети.

Как «шикует» «золотая молодежь» в Иране. Фото Как «шикует» «золотая молодежь» в Иране. Фото

Они – потомки самых богатых людей Ирана.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх