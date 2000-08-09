Раздел: Фоторепортажи
Как проводят лето дети самых богатых людей на планете. Фото
У них свои причуды.
Думаешь, достаточно ли крутой твой отпуск, чтобы показывать его в Instagram? Вот с кого надо брать пример, если хочешь жизнь в стиле "лакшери". Детки богачей не прячут своего достатка и на полную щеголяют крутым отдыхом, публикуют фото с бесконечных летних тусовок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Личные самолеты, прогулки с домашними любимцами-хищниками, дорогой шоппинг и почти ежедневно новая экзотическая страна. Что нравится больше, Ибица или Миконос - вот над чем ломает голову золотая молодежь! Смотрите, какие прихоти у самых богатых людей мира, за которые щедро платят их сказочно богатые родители.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Думаешь, достаточно ли крутой твой отпуск, чтобы показывать его в Instagram? Вот с кого надо брать пример, если хочешь жизнь в стиле "лакшери". Детки богачей не прячут своего достатка и на полную щеголяют крутым отдыхом, публикуют фото с бесконечных летних тусовок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Личные самолеты, прогулки с домашними любимцами-хищниками, дорогой шоппинг и почти ежедневно новая экзотическая страна. Что нравится больше, Ибица или Миконос - вот над чем ломает голову золотая молодежь! Смотрите, какие прихоти у самых богатых людей мира, за которые щедро платят их сказочно богатые родители.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
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