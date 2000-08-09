Раздел: Фоторепортажи
Как выглядела молодежь в начале ХХ века. Фото
Они вызывают много вопросов.
Эти цветные и черно-белые фотографии, сделанные 100 лет назад, без слов расскажут нам о том, как выглядели молодые люди в разных странах мира. Не трудно заметить, что образы сильно меняются в зависимости от части света и страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Эти цветные и черно-белые фотографии, сделанные 100 лет назад, без слов расскажут нам о том, как выглядели молодые люди в разных странах мира. Не трудно заметить, что образы сильно меняются в зависимости от части света и страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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