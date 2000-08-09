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Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. ФотоЗдесь можно отлично отдохнуть.

Большая часть населения Земли живет сейчас в городах - число городских жителей уже превысило 4 миллиарда. Но городская жизнь - это зачастую стресс, суета и сутолока, и поэтому так важно хоть иногда вырваться из душных объятий мегаполиса и отправиться подальше от городской черты в лоно природы. И не нужно выбирать долго: в этой подборке вы найдете десятку идеальных деревень, в которых можно отдохнуть и душой, и телом., передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Кубер-Педи

Австралийцам приходится мириться с нелегкими условиями жизни на Зеленом материке. Поселение Кубер-Педи полностью выстроено под землей: только так можно уберечь себя от палящего солнца, которое свирепствует тут круглый год.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Сапа

Жизнь вьетнамцев из этой деревни не менялась веками. Рисовые поля будут возделаны даже если случиться второе пришествие - религия религией, а есть нужно каждый день.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Фурора

Дома местных жителей не случайно раскрашены так ярко. Люди выполняют распоряжение мэра, позаботившегося о том, чтобы деревушку вообще было видно с моря.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Андредал

За узкой долиной фьорда Аурландс ведет свою тихую и размеренную жизнь крохотная деревушка Андредал. Вплоть до 1999 года любой турист должен был добираться сюда только на лодке - в 1999 появилась единственная на всю деревню дорога.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Уакачина

Оставаться здесь по собственной воле не стал бы ни один нормальный человек, ведь местная пустыня считается чуть ли не самой засушливой во всем мире. Однако, почти сотня жителей деревни Уакачина думают иначе - для них местный климат просто чудесен.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Исорток

На востоке Гренландии расположена одна из самых волшебных деревушек мира. Здесь вполне мог бы жить сам Санта-Клаус - местные жители ничуть бы ему не мешали.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Тристан-да-Кунья

В этой деревне любил в свое время бывать Наполеон, окончивший свои дни как раз на Святой Елене. Сегодня в поселке живет всего триста человек, меньше всего на свете интересующихся, что происходит в большом мире.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Гасадалур

Скандинавы вообще любят забираться подальше, чтобы вести там обособленную жизнь. На скалах Фарерских островов община из 16 человек взяла и построила себе собственную деревню. Попасть сюда очень непросто: до сквозного тоннеля, ведущего к деревни, путешественнику потребуется подняться еще на полкилометра ввысь.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


Монемвасия

Каменный остров, за которым спряталась эта небольшая деревенька, был отделен от материка сильнейшим землетрясением, случившемся еще в 375 году. Найти поселение греческих рыбаков будет непросто, разве что вам покажет дорогу кто-то из местных жителей.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото


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Аогашима

Вся деревня представляет собой самый настоящий кратер вулкана. Конечно, он уже давно не действует - но кто знает, какие сюрпризы готовит жителям природа.

Райские места для тех, кто устал от городской суеты. Фото
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 Теги: туризм, города

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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