Раздел: Фоторепортажи
Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото
Все гениальное - просто.
Созидательная мысль армии дизайнеров и архитекторов не знает границ. Постоянно появляются какие-то изобретения, которые призваны облегчить жизнь современного обывателя или же поднять ему настроение. Сегодня мы собрали 15 классных дизайнерских изобретений, которые заслуживают восхищения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Вывеска
Оценить уникальность этой вывески можно только, стоя под ней или глядя сверху. Это, несомненно, интересное решение для заведения, владельцы которого хотят выделиться из общей массы.
2. Вышка сотовой связи
Обычно, никто не заморачивается о дизайне вышек сотовой связи. Однако, эта - исключение. Она выполнена в виде огромной сосны, которая возвышается над настоящими деревьями.
3. Лестница
Удивительная лестница, совмещающая в себе ступеньки и пологие склоны для спуска колясок - проект, который должен быть в каждом населенном пункте.
4. Двухъярусная кровать
Двухъярусная кровать, которая заставит полностью пересмотреть свои представления о кроватях такого типа. Все дело в том, что спальные места этой кровати расположены друг над другом, но в разных комнатах. Соответственно данный предмет мебели можно использовать не только для сна, но и для зонирования пространства.
5. Пачка сигарет
Дизайн этой пачки сигарет напомнит курильщикам о вредном воздействии никотина на зубы и продемонстрирует, как может поменяться ваш рот со временем.
6. Знак
Знак «Мокрый пол», выполненный в виде банановой кожуры, на которой в мультфильмах все подскальзываются.
7. Винт
Хитроумный винтик с резьбой, которая позволяет использовать его только один раз. Закрутив винт, вы больше не сможете его выкрутить привычным образом. Подобные винты стоит использовать для сооружения качелей и скамеек там, где есть место порчи имущества.
8. Оптические иллюзии
Удивительная лестница, ступени которой создают дивные оптические иллюзии, станет эффектной деталью современного музея, учебного центра или офисного здания.
9. Парковка для велосипеда
Парковка для велосипеда, сделанная в виде велосипеда из металлических прутьев.
10. Часы
Минималистичные часы с подвижными рамками, которые выполняют функции стрелок, станут отличным дополнением современного интерьера.
11. Мост
«Золотой» мост Дананг, опирающийся на две огромные руки, стал настоящей достопримечательностью Вьетнама, добраться до которой мечтают сотни тысяч туристов.
12. Перила лестницы
Домашняя лестница, перила которой выполнены в виде стволов деревьев с корнями, стремящимися к полу.
13. Подставки
Яркие проволочные подставки со стрелками, предназначенные для нужных вещей, которые мы часто забываем дома - практичная и красивая деталь современного интерьера.
14. Скамейка
Уличная скамейка с подогревом - отличная идея, которая обеспечит комфорт даже в снежную погоду.
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15. Умные фонари
Необычные умные фонари, оборудованные солнечными батареями, системой, позволяющей подзаряжаться от шагов, Wi-fi модулем и USB-портами для зарядки гаджетов
Созидательная мысль армии дизайнеров и архитекторов не знает границ. Постоянно появляются какие-то изобретения, которые призваны облегчить жизнь современного обывателя или же поднять ему настроение. Сегодня мы собрали 15 классных дизайнерских изобретений, которые заслуживают восхищения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Вывеска
Оценить уникальность этой вывески можно только, стоя под ней или глядя сверху. Это, несомненно, интересное решение для заведения, владельцы которого хотят выделиться из общей массы.
2. Вышка сотовой связи
Обычно, никто не заморачивается о дизайне вышек сотовой связи. Однако, эта - исключение. Она выполнена в виде огромной сосны, которая возвышается над настоящими деревьями.
3. Лестница
Удивительная лестница, совмещающая в себе ступеньки и пологие склоны для спуска колясок - проект, который должен быть в каждом населенном пункте.
4. Двухъярусная кровать
Двухъярусная кровать, которая заставит полностью пересмотреть свои представления о кроватях такого типа. Все дело в том, что спальные места этой кровати расположены друг над другом, но в разных комнатах. Соответственно данный предмет мебели можно использовать не только для сна, но и для зонирования пространства.
5. Пачка сигарет
Дизайн этой пачки сигарет напомнит курильщикам о вредном воздействии никотина на зубы и продемонстрирует, как может поменяться ваш рот со временем.
6. Знак
Знак «Мокрый пол», выполненный в виде банановой кожуры, на которой в мультфильмах все подскальзываются.
7. Винт
Хитроумный винтик с резьбой, которая позволяет использовать его только один раз. Закрутив винт, вы больше не сможете его выкрутить привычным образом. Подобные винты стоит использовать для сооружения качелей и скамеек там, где есть место порчи имущества.
8. Оптические иллюзии
Удивительная лестница, ступени которой создают дивные оптические иллюзии, станет эффектной деталью современного музея, учебного центра или офисного здания.
9. Парковка для велосипеда
Парковка для велосипеда, сделанная в виде велосипеда из металлических прутьев.
10. Часы
Минималистичные часы с подвижными рамками, которые выполняют функции стрелок, станут отличным дополнением современного интерьера.
11. Мост
«Золотой» мост Дананг, опирающийся на две огромные руки, стал настоящей достопримечательностью Вьетнама, добраться до которой мечтают сотни тысяч туристов.
12. Перила лестницы
Домашняя лестница, перила которой выполнены в виде стволов деревьев с корнями, стремящимися к полу.
13. Подставки
Яркие проволочные подставки со стрелками, предназначенные для нужных вещей, которые мы часто забываем дома - практичная и красивая деталь современного интерьера.
14. Скамейка
Уличная скамейка с подогревом - отличная идея, которая обеспечит комфорт даже в снежную погоду.
Читайте также: Как выглядят модели Playboy до и после макияжа. Фото
15. Умные фонари
Необычные умные фонари, оборудованные солнечными батареями, системой, позволяющей подзаряжаться от шагов, Wi-fi модулем и USB-портами для зарядки гаджетов
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