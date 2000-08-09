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Раздел: Фоторепортажи  
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Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. ФотоВсе гениальное - просто.

Созидательная мысль армии дизайнеров и архитекторов не знает границ. Постоянно появляются какие-то изобретения, которые призваны облегчить жизнь современного обывателя или же поднять ему настроение. Сегодня мы собрали 15 классных дизайнерских изобретений, которые заслуживают восхищения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Вывеска

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Оценить уникальность этой вывески можно только, стоя под ней или глядя сверху. Это, несомненно, интересное решение для заведения, владельцы которого хотят выделиться из общей массы.

2. Вышка сотовой связи

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Обычно, никто не заморачивается о дизайне вышек сотовой связи. Однако, эта - исключение. Она выполнена в виде огромной сосны, которая возвышается над настоящими деревьями.

3. Лестница

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Удивительная лестница, совмещающая в себе ступеньки и пологие склоны для спуска колясок - проект, который должен быть в каждом населенном пункте.

4. Двухъярусная кровать

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Двухъярусная кровать, которая заставит полностью пересмотреть свои представления о кроватях такого типа. Все дело в том, что спальные места этой кровати расположены друг над другом, но в разных комнатах. Соответственно данный предмет мебели можно использовать не только для сна, но и для зонирования пространства.

5. Пачка сигарет

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Дизайн этой пачки сигарет напомнит курильщикам о вредном воздействии никотина на зубы и продемонстрирует, как может поменяться ваш рот со временем.

6. Знак

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Знак «Мокрый пол», выполненный в виде банановой кожуры, на которой в мультфильмах все подскальзываются.

7. Винт

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Хитроумный винтик с резьбой, которая позволяет использовать его только один раз. Закрутив винт, вы больше не сможете его выкрутить привычным образом. Подобные винты стоит использовать для сооружения качелей и скамеек там, где есть место порчи имущества.

8. Оптические иллюзии

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Удивительная лестница, ступени которой создают дивные оптические иллюзии, станет эффектной деталью современного музея, учебного центра или офисного здания.

9. Парковка для велосипеда

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Парковка для велосипеда, сделанная в виде велосипеда из металлических прутьев.

10. Часы

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Минималистичные часы с подвижными рамками, которые выполняют функции стрелок, станут отличным дополнением современного интерьера.

11. Мост

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


«Золотой» мост Дананг, опирающийся на две огромные руки, стал настоящей достопримечательностью Вьетнама, добраться до которой мечтают сотни тысяч туристов.

12. Перила лестницы

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Домашняя лестница, перила которой выполнены в виде стволов деревьев с корнями, стремящимися к полу.

13. Подставки

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Яркие проволочные подставки со стрелками, предназначенные для нужных вещей, которые мы часто забываем дома - практичная и красивая деталь современного интерьера.

14. Скамейка

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Уличная скамейка с подогревом - отличная идея, которая обеспечит комфорт даже в снежную погоду.

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15. Умные фонари

Дизайнерские идеи, впечатляющие с первого взгляда. Фото


Необычные умные фонари, оборудованные солнечными батареями, системой, позволяющей подзаряжаться от шагов, Wi-fi модулем и USB-портами для зарядки гаджетов
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 Теги: идеи, дизайн

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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