Раздел: Фоторепортажи
Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото
Он открылся во Вьетнаме.
В июне 2018 года во Вьетнаме открылась новая достопримечательность. Была реализована абсолютно замечательная архитектурная идея. Огромный пешеходный мост высоко в горах, который стал не только средством преодоления пути, но и замечательной смотровой площадкой, с которой открывается отличный вид на живописные окрестности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
В Азии много совершенно невероятных вещей. Они появлялись здесь во все времена, возможно – благодаря особенному виденью мира и представлению о нем. Такая страна, как Вьетнам, на этом поприще совсем не исключение. Не так давно здесь появился новый и очень интересный мост. Архитектурный проект реализовали на курорте Ba Na Hills, который находится неподалеку от Дананга. Именно там и был открыт удивительный «Золотой мост».
Сделан «Золотой мост», конечно же, совсем не из золота, однако данный факт ни сколько не снижает его ценности как культурной, так и материальной. На проект вьетнамцам пришлось потратить около 2 млн долларов США. Пешеходный мост выглядит совершенно уникально – это дорога, которая лежит в гигантских каменных ладонях.
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Определенно, «Золотой мост» - это одна из тех вещей, которую лучше один раз увидеть своими собственными глазами. Построена конструкция, надо отметить, в очень живописном месте. Со стороны кажется, что мост немного наклонен. Это отличная смотровая площадка! Власти Вьетнама надеются на то, что новая достопримечательность будет привлекать к себе до 1.5 млн туристов в год. Надо признать, на что посмотреть действительно есть.
В июне 2018 года во Вьетнаме открылась новая достопримечательность. Была реализована абсолютно замечательная архитектурная идея. Огромный пешеходный мост высоко в горах, который стал не только средством преодоления пути, но и замечательной смотровой площадкой, с которой открывается отличный вид на живописные окрестности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
В Азии много совершенно невероятных вещей. Они появлялись здесь во все времена, возможно – благодаря особенному виденью мира и представлению о нем. Такая страна, как Вьетнам, на этом поприще совсем не исключение. Не так давно здесь появился новый и очень интересный мост. Архитектурный проект реализовали на курорте Ba Na Hills, который находится неподалеку от Дананга. Именно там и был открыт удивительный «Золотой мост».
Сделан «Золотой мост», конечно же, совсем не из золота, однако данный факт ни сколько не снижает его ценности как культурной, так и материальной. На проект вьетнамцам пришлось потратить около 2 млн долларов США. Пешеходный мост выглядит совершенно уникально – это дорога, которая лежит в гигантских каменных ладонях.
Читайте также: Как выглядела молодежь в начале ХХ века. Фото
Определенно, «Золотой мост» - это одна из тех вещей, которую лучше один раз увидеть своими собственными глазами. Построена конструкция, надо отметить, в очень живописном месте. Со стороны кажется, что мост немного наклонен. Это отличная смотровая площадка! Власти Вьетнама надеются на то, что новая достопримечательность будет привлекать к себе до 1.5 млн туристов в год. Надо признать, на что посмотреть действительно есть.
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