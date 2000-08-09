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Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото

Этот мост называют «восьмым чудом света». ФотоОн открылся во Вьетнаме.

В июне 2018 года во Вьетнаме открылась новая достопримечательность. Была реализована абсолютно замечательная архитектурная идея. Огромный пешеходный мост высоко в горах, который стал не только средством преодоления пути, но и замечательной смотровой площадкой, с которой открывается отличный вид на живописные окрестности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото


В Азии много совершенно невероятных вещей. Они появлялись здесь во все времена, возможно – благодаря особенному виденью мира и представлению о нем. Такая страна, как Вьетнам, на этом поприще совсем не исключение. Не так давно здесь появился новый и очень интересный мост. Архитектурный проект реализовали на курорте Ba Na Hills, который находится неподалеку от Дананга. Именно там и был открыт удивительный «Золотой мост».

Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото

Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото


Сделан «Золотой мост», конечно же, совсем не из золота, однако данный факт ни сколько не снижает его ценности как культурной, так и материальной. На проект вьетнамцам пришлось потратить около 2 млн долларов США. Пешеходный мост выглядит совершенно уникально – это дорога, которая лежит в гигантских каменных ладонях.

Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото
Этот мост называют «восьмым чудом света». Фото


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Определенно, «Золотой мост» - это одна из тех вещей, которую лучше один раз увидеть своими собственными глазами. Построена конструкция, надо отметить, в очень живописном месте. Со стороны кажется, что мост немного наклонен. Это отличная смотровая площадка! Власти Вьетнама надеются на то, что новая достопримечательность будет привлекать к себе до 1.5 млн туристов в год. Надо признать, на что посмотреть действительно есть.
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 Теги: мост, Вьетнам

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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