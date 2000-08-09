Раздел: Фоторепортажи
Киноляпы, которые ставят под сомнение сюжеты фильмов. Фото
Об этом режиссеры не подумали.
Фильмы позволяют нам ненадолго уйти от реальности и погрузиться в мир фантазий, космоса и футуризма, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Многие нереальные вещи, которые мы видим в фильмах можно объяснить своими законами жанра и своей киновселенной, которая отличается от нашей.
Однако даже самые интересные и захватывающе фильмы не находят иммунитета против сюжетных дыр, из-за которых мы порой хотим остановить фильм и сказать "подожди-ка…"
Конечно, многие сюжетные дыры не очень важны, но есть и те, из-за которых рушится просто вся логика фильма или мультфильма.
Здесь вы найдёте список невероятных ошибок в сценарии и идее, о которых вы и не догадывались, и которые могут превратить для вас хороший фильм в полную бессмыслицу.
1. Армагеддон (1998)
Намного проще научить астронавтов бурить, чем превратить бурильщиков в астронавтов. Когда Бен Аффлек сказал об этом режиссёру фильма Майклу Бэю, тот посоветовал ему заткнуться.
2. Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)
Вся цель Лары в фильме - уничтожить треугольник, чтобы Иллюминаты не могли использовать его силу, однако, после успешного получения первой половины артефакта, она проводит весь третий акт фильма, пытаясь овладеть второй половиной, чтобы уничтожь обе детали артефакта. Проблема в том, что у нее уже есть одна половина, а вторая половина не может работать без первой, так почему же она не уничтожает уже имеющуюся деталь артефакта, тем самым делая вторую часть бесполезной?
3. История игрушек (1995)
Если Базз не верит в то, что он игрушка, а настоящий космический рейнджер, то почему он намеренно застывает при виде людей, как это делают остальные игрушки?
4. Гравитация (2013)
Когда Ковальский просит Стоун отпустить его, так как веревка не удержит их обоих, на самом деле, такого не может произойти в космосе. Дело в том, что они оба находятся на одной орбите вокруг Земли. Достаточно один раз слегка дёрнуть, чтобы он к ней вернулся.
5. Код Да Винчи (2006)
Не нужно было знать комбинацию капсулы, чтобы открыть ее, так как уксус легко замораживается в морозильной камере. Достаточно заморозить капсулу, а затем разбить её, чтобы вскрыть спрятанное сообщение.
6. Мальчишник в Вегасе (2009)
Каждый квадратный сантиметр (за исключением туалетов, гостевых комнат и раздевалок для служащих) в казино Лас-Вегаса снабжен камерами наблюдения. Просто невозможно представить, чтобы один из персонажей, который попал на крышу казино, не был замечен там в течение двух суток. В реальности, его бы сразу заметила служба безопасности казино и предприняла все меры для того, чтобы мужчина не совершил какую-нибудь глупость.
7. Человек-муравей (2015)
В фильме "Человек-муравей" неоднократно говорилось о том, что его масса не меняется при миниатюризации. Это означает, что ни один муравей или его группа насекомых не могли удержать его, и уж тем более он не смог бы летать, оседлав насекомое.
Кроме этого, если он уменьшается до субатомного уровня, то как он дышит, если он меньше молекулы воздуха?
8. Реальные упыри (2014)
В фильме есть сцена, в которой вампиры рисуют одежду друг друга, так как они не отражаются в зеркале. И хотя сами вампиры не видны в зеркале, их одежда не должна становится невидимой, и ее прекрасно можно разглядеть в отражении. В другой сцене видно, как вампир держит ложку перед зеркалом – ложка видна, а вампир нет, а значит, что и остальные предметы, включая одежду, должны быть видны в отражении.
9. Человек из стали (2014)
Так как Супермен неуязвим даже перед солнцем, как тогда он бреется? В некоторых сценах его можно увидеть со щетиной, а в других он гладко выбрит. На Земле не существует лезвия, которое бы смогло справиться с бородой Супермена. Эта дыра даже в сюжете с юмором обыгрывалась в комиксах о супергерое.
10. Бегущий в лабиринте (2014)
Во время одного из диалогов, персонажи говорят о том, что перепробовали все способы выбраться из лабиринта. Один из них говорит, что по плющу, который растет по стенам, невозможно взобраться, так как он не достает до самого верха стен. Однако в нескольких сценах фильма чётко видно, что множество ветвей плюща достают до самого верха.
11. Гарри Поттер и философский камень (2001)
В поезде на Хогвартс всего 4 вагона, поэтому Рон и говорит о том, что все места заняты. В таком случае, почему Гарри сидит один в купе, в котором могут поместиться 6 человек?
12. Первый мститель: Другая война (2014)
Во время многочисленных сцен битвы Капитан Америка блокирует различные сильные удары с помощью своего щита, который поглощает почти всю кинетическую энергию. В других фильмах Marvel можно увидеть, как он блокирует удар молота Тора, удары Железного Человека, выстрелы из инопланетян и кораблей, однако от удара рукой по его щиту, он пятится назад.
13. Исчезнувшая (2014)
Врачи могли бы полностью осмотреть Эми в больнице. Нападение, из-за которого она могла бы потеряла много крови, оставило бы существенные следы на ней, даже спустя месяц. Всё это можно было бы обнаружить в больнице, но этого не произошло.
14. Убить Билла. Фильм 1 (2003)
После нескольких лет в коме ноги главной героини атрофировались. Но вот, что не объясняется, так это как атрофированными руками она тащит себя, убивает двух человек, а также передвигается в кресле-коляске.
15. Великий Гэтсби (2013)
Когда Ник, наконец, приглашен на вечеринку, он пытался найти Гэтсби, но несколько людей ему говорят, что никто его не видел, и они не знают, существует ли он на самом деле. Позже в фильме показывают флэшбеки (воспоминания героя), в которых говорится, что в газетах рассказывали о том, что Гэтсби скупает Нью-Йорк, некоторые из них даже сдержат его фотографию.
16. Мир Юрского периода
(2015)
В начале фильма говорится, что во всех животных вшито устройство, способное ударить их током, если они не будут подчиняться, или если убегут из своего загона (устройство не работает на только на Пахицефалозавре). Когда летающие динозавры сбегают из своего места обитания, устройство должно было ударить их током, как только они вылетели из ограждения. Также люди в диспетчерской могли бы вручную активировать шокеры, чтобы оглушить существ, а не наблюдать, как они атакуют толпы людей.
17. Знаки (2002)
В конце фильма выясняется, что инопланетяне боятся воды, но в начале фильма герои убегают от них по покрытому росой кукурузному полю. Но это ещё не самая большая дыра в сюжете - 71% поверхности Земли покрыто водой, человеческое тело на 60% состоит из воды, вода падает с неба, а на небе полно облаков (аэрозольный водяной пар). Как вообще инопланетяне спокойно здесь приземлились, и люди так поздно поняли их слабость?
18. Пила (2008)
Доктор Гордон был первым подозреваемым в убийствах. Тем не менее, полиции ни разу не пришло в голову, что для столь изощренных убийств нужно много времени – всё спланировать, построить ловушки и настроить их. Устройства нужно было изготовить на заказ. Всё тщательно планировалось, и жертвы находились под наблюдением в течение нескольких недель.
Для всего этого потребовалось бы сотни часов работы. Доктор Гордон - онколог и нейрохирург, врач с двумя специальностями. Такой специалист работает 90-100 часов в неделю, и большая часть его местонахождения в течение дня была бы известна его коллегам, так что подозревать его просто не было бы смысла. А вот его долгое отсутствие должно было насторожить его коллег, и полиция могла бы намного раньше начать расследование.
Конечно, часть работы он мог выполнить ночью, но это сказалось бы на его хирургических навыках, его способности выполнять операции. Он бы просто калечил своих пациентов, если бы не спал, и это вызвало бы подозрения.
19. Побег из Шоушенка (1994)
Когда Энди сбежал из тюрьмы, кто повесил обратно плакат, который скрывал дыру, которую он прорыл в стене, ведь все четыре конца постера были заклеены с обратной стороны (стороны камеры), а не со стороны тоннеля?
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20. Джанго освобождённый (2012)
Действие фильма происходит в США в 1858 году. В нём используется много динамита, которого на тот момент времени не должно было существовать в природе. Динамит был изобретён в германии в 1864 году Альфредом Нобелем. В США динамит попал в 1867 году.
Фильмы позволяют нам ненадолго уйти от реальности и погрузиться в мир фантазий, космоса и футуризма, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Многие нереальные вещи, которые мы видим в фильмах можно объяснить своими законами жанра и своей киновселенной, которая отличается от нашей.
Однако даже самые интересные и захватывающе фильмы не находят иммунитета против сюжетных дыр, из-за которых мы порой хотим остановить фильм и сказать "подожди-ка…"
Конечно, многие сюжетные дыры не очень важны, но есть и те, из-за которых рушится просто вся логика фильма или мультфильма.
Здесь вы найдёте список невероятных ошибок в сценарии и идее, о которых вы и не догадывались, и которые могут превратить для вас хороший фильм в полную бессмыслицу.
1. Армагеддон (1998)
Намного проще научить астронавтов бурить, чем превратить бурильщиков в астронавтов. Когда Бен Аффлек сказал об этом режиссёру фильма Майклу Бэю, тот посоветовал ему заткнуться.
2. Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)
Вся цель Лары в фильме - уничтожить треугольник, чтобы Иллюминаты не могли использовать его силу, однако, после успешного получения первой половины артефакта, она проводит весь третий акт фильма, пытаясь овладеть второй половиной, чтобы уничтожь обе детали артефакта. Проблема в том, что у нее уже есть одна половина, а вторая половина не может работать без первой, так почему же она не уничтожает уже имеющуюся деталь артефакта, тем самым делая вторую часть бесполезной?
3. История игрушек (1995)
Если Базз не верит в то, что он игрушка, а настоящий космический рейнджер, то почему он намеренно застывает при виде людей, как это делают остальные игрушки?
4. Гравитация (2013)
Когда Ковальский просит Стоун отпустить его, так как веревка не удержит их обоих, на самом деле, такого не может произойти в космосе. Дело в том, что они оба находятся на одной орбите вокруг Земли. Достаточно один раз слегка дёрнуть, чтобы он к ней вернулся.
5. Код Да Винчи (2006)
Не нужно было знать комбинацию капсулы, чтобы открыть ее, так как уксус легко замораживается в морозильной камере. Достаточно заморозить капсулу, а затем разбить её, чтобы вскрыть спрятанное сообщение.
6. Мальчишник в Вегасе (2009)
Каждый квадратный сантиметр (за исключением туалетов, гостевых комнат и раздевалок для служащих) в казино Лас-Вегаса снабжен камерами наблюдения. Просто невозможно представить, чтобы один из персонажей, который попал на крышу казино, не был замечен там в течение двух суток. В реальности, его бы сразу заметила служба безопасности казино и предприняла все меры для того, чтобы мужчина не совершил какую-нибудь глупость.
7. Человек-муравей (2015)
В фильме "Человек-муравей" неоднократно говорилось о том, что его масса не меняется при миниатюризации. Это означает, что ни один муравей или его группа насекомых не могли удержать его, и уж тем более он не смог бы летать, оседлав насекомое.
Кроме этого, если он уменьшается до субатомного уровня, то как он дышит, если он меньше молекулы воздуха?
8. Реальные упыри (2014)
В фильме есть сцена, в которой вампиры рисуют одежду друг друга, так как они не отражаются в зеркале. И хотя сами вампиры не видны в зеркале, их одежда не должна становится невидимой, и ее прекрасно можно разглядеть в отражении. В другой сцене видно, как вампир держит ложку перед зеркалом – ложка видна, а вампир нет, а значит, что и остальные предметы, включая одежду, должны быть видны в отражении.
9. Человек из стали (2014)
Так как Супермен неуязвим даже перед солнцем, как тогда он бреется? В некоторых сценах его можно увидеть со щетиной, а в других он гладко выбрит. На Земле не существует лезвия, которое бы смогло справиться с бородой Супермена. Эта дыра даже в сюжете с юмором обыгрывалась в комиксах о супергерое.
10. Бегущий в лабиринте (2014)
Во время одного из диалогов, персонажи говорят о том, что перепробовали все способы выбраться из лабиринта. Один из них говорит, что по плющу, который растет по стенам, невозможно взобраться, так как он не достает до самого верха стен. Однако в нескольких сценах фильма чётко видно, что множество ветвей плюща достают до самого верха.
11. Гарри Поттер и философский камень (2001)
В поезде на Хогвартс всего 4 вагона, поэтому Рон и говорит о том, что все места заняты. В таком случае, почему Гарри сидит один в купе, в котором могут поместиться 6 человек?
12. Первый мститель: Другая война (2014)
Во время многочисленных сцен битвы Капитан Америка блокирует различные сильные удары с помощью своего щита, который поглощает почти всю кинетическую энергию. В других фильмах Marvel можно увидеть, как он блокирует удар молота Тора, удары Железного Человека, выстрелы из инопланетян и кораблей, однако от удара рукой по его щиту, он пятится назад.
13. Исчезнувшая (2014)
Врачи могли бы полностью осмотреть Эми в больнице. Нападение, из-за которого она могла бы потеряла много крови, оставило бы существенные следы на ней, даже спустя месяц. Всё это можно было бы обнаружить в больнице, но этого не произошло.
14. Убить Билла. Фильм 1 (2003)
После нескольких лет в коме ноги главной героини атрофировались. Но вот, что не объясняется, так это как атрофированными руками она тащит себя, убивает двух человек, а также передвигается в кресле-коляске.
15. Великий Гэтсби (2013)
Когда Ник, наконец, приглашен на вечеринку, он пытался найти Гэтсби, но несколько людей ему говорят, что никто его не видел, и они не знают, существует ли он на самом деле. Позже в фильме показывают флэшбеки (воспоминания героя), в которых говорится, что в газетах рассказывали о том, что Гэтсби скупает Нью-Йорк, некоторые из них даже сдержат его фотографию.
16. Мир Юрского периода
(2015)
В начале фильма говорится, что во всех животных вшито устройство, способное ударить их током, если они не будут подчиняться, или если убегут из своего загона (устройство не работает на только на Пахицефалозавре). Когда летающие динозавры сбегают из своего места обитания, устройство должно было ударить их током, как только они вылетели из ограждения. Также люди в диспетчерской могли бы вручную активировать шокеры, чтобы оглушить существ, а не наблюдать, как они атакуют толпы людей.
17. Знаки (2002)
В конце фильма выясняется, что инопланетяне боятся воды, но в начале фильма герои убегают от них по покрытому росой кукурузному полю. Но это ещё не самая большая дыра в сюжете - 71% поверхности Земли покрыто водой, человеческое тело на 60% состоит из воды, вода падает с неба, а на небе полно облаков (аэрозольный водяной пар). Как вообще инопланетяне спокойно здесь приземлились, и люди так поздно поняли их слабость?
18. Пила (2008)
Доктор Гордон был первым подозреваемым в убийствах. Тем не менее, полиции ни разу не пришло в голову, что для столь изощренных убийств нужно много времени – всё спланировать, построить ловушки и настроить их. Устройства нужно было изготовить на заказ. Всё тщательно планировалось, и жертвы находились под наблюдением в течение нескольких недель.
Для всего этого потребовалось бы сотни часов работы. Доктор Гордон - онколог и нейрохирург, врач с двумя специальностями. Такой специалист работает 90-100 часов в неделю, и большая часть его местонахождения в течение дня была бы известна его коллегам, так что подозревать его просто не было бы смысла. А вот его долгое отсутствие должно было насторожить его коллег, и полиция могла бы намного раньше начать расследование.
Конечно, часть работы он мог выполнить ночью, но это сказалось бы на его хирургических навыках, его способности выполнять операции. Он бы просто калечил своих пациентов, если бы не спал, и это вызвало бы подозрения.
19. Побег из Шоушенка (1994)
Когда Энди сбежал из тюрьмы, кто повесил обратно плакат, который скрывал дыру, которую он прорыл в стене, ведь все четыре конца постера были заклеены с обратной стороны (стороны камеры), а не со стороны тоннеля?
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
20. Джанго освобождённый (2012)
Действие фильма происходит в США в 1858 году. В нём используется много динамита, которого на тот момент времени не должно было существовать в природе. Динамит был изобретён в германии в 1864 году Альфредом Нобелем. В США динамит попал в 1867 году.
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