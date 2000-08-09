Раздел: Фоторепортажи
Самые модные прически этой осени. Фото
Стильно и красиво.
Осень не за горами и оптимизма это, конечно, совсем не добавляет – впрочем, давай мыслить позитивно. Новый сезон – отличный повод для смены образа, будь то новый фэшн-тренд или стрижка, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Самым популярным стрижкам и укладкам осени-2018 посвящен наш сегодняшний материал!
Укороченный боб
Высокий пучок
Вариация на тему балетной укладки – тугого, гладкого пучка, тренд сезона – это наглядно доказывают образы Кейт Мары и Беллы Хадид.
Вооружись гелем или маслом для волос, чтобы придать готовой укладке гладкой и глянцевый блеск, ну а чтобы пучок получился максимально высоким, собирай его, опустив голову вниз.
"Классическая" коса
Ни французскому колоску, ни косе-перевертышу не переплюнуть классическое плетение, которое обрело новое прочтение. Back to basics, девушки – учитесь плести косы!
"Химия"
Окей, применять олдскульную перманентную технику, скорее, не стоит, но поиграть на тему густых и буйных завитков однозначно надо – это модно, стильно, молодежно! Влиянию тренду поддалась Эмма Стоун – посмотри, как здорово кудряшки изменили ее образ.
Читайте также: Бескрайние просторы Афганистана в ярких пейзажах. Фото
60-е
Массивные объемные укладки, которые носила Джеки Кеннеди, либо гладкие глянцевые пряди с завитыми вовнутрь концами выглядят необычно и очень стильно. Попробуй!
Осень не за горами и оптимизма это, конечно, совсем не добавляет – впрочем, давай мыслить позитивно. Новый сезон – отличный повод для смены образа, будь то новый фэшн-тренд или стрижка, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Самым популярным стрижкам и укладкам осени-2018 посвящен наш сегодняшний материал!
Укороченный боб
Высокий пучок
Вариация на тему балетной укладки – тугого, гладкого пучка, тренд сезона – это наглядно доказывают образы Кейт Мары и Беллы Хадид.
Вооружись гелем или маслом для волос, чтобы придать готовой укладке гладкой и глянцевый блеск, ну а чтобы пучок получился максимально высоким, собирай его, опустив голову вниз.
"Классическая" коса
Ни французскому колоску, ни косе-перевертышу не переплюнуть классическое плетение, которое обрело новое прочтение. Back to basics, девушки – учитесь плести косы!
"Химия"
Окей, применять олдскульную перманентную технику, скорее, не стоит, но поиграть на тему густых и буйных завитков однозначно надо – это модно, стильно, молодежно! Влиянию тренду поддалась Эмма Стоун – посмотри, как здорово кудряшки изменили ее образ.
Читайте также: Бескрайние просторы Афганистана в ярких пейзажах. Фото
60-е
Массивные объемные укладки, которые носила Джеки Кеннеди, либо гладкие глянцевые пряди с завитыми вовнутрь концами выглядят необычно и очень стильно. Попробуй!
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