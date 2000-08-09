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Самые модные прически этой осени. Фото

Самые модные прически этой осени. ФотоСтильно и красиво.

Осень не за горами и оптимизма это, конечно, совсем не добавляет – впрочем, давай мыслить позитивно. Новый сезон – отличный повод для смены образа, будь то новый фэшн-тренд или стрижка, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Самым популярным стрижкам и укладкам осени-2018 посвящен наш сегодняшний материал!

Укороченный боб

Самые модные прически этой осени. Фото


Высокий пучок

Самые модные прически этой осени. Фото


Вариация на тему балетной укладки – тугого, гладкого пучка, тренд сезона – это наглядно доказывают образы Кейт Мары и Беллы Хадид.

Вооружись гелем или маслом для волос, чтобы придать готовой укладке гладкой и глянцевый блеск, ну а чтобы пучок получился максимально высоким, собирай его, опустив голову вниз.

"Классическая" коса

Самые модные прически этой осени. Фото


Ни французскому колоску, ни косе-перевертышу не переплюнуть классическое плетение, которое обрело новое прочтение. Back to basics, девушки – учитесь плести косы!

"Химия"

Самые модные прически этой осени. Фото


Окей, применять олдскульную перманентную технику, скорее, не стоит, но поиграть на тему густых и буйных завитков однозначно надо – это модно, стильно, молодежно! Влиянию тренду поддалась Эмма Стоун – посмотри, как здорово кудряшки изменили ее образ.

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60-е

Самые модные прически этой осени. Фото


Массивные объемные укладки, которые носила Джеки Кеннеди, либо гладкие глянцевые пряди с завитыми вовнутрь концами выглядят необычно и очень стильно. Попробуй!
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 Теги: прически, мода

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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