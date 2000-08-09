» » Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото

Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. ФотоСнимки со всего Китая.

Зеленеющие рисовые поля на крутых горных террасах, долины, усеянные домиками с традиционными крышами, яркие наряды местных жителей - этот фотопроект рассказывает о жизни национальных меньшинств в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе Китая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Сейчас здесь, на юго-западе страны, проживает около 4 млн человек. Примерно половина из них - представители народности мяо, еще 30% - дун.

Читайте также: Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой

Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
     387
     0

Похожие новости по теме

Повседневная жизнь Китая в ярких снимках. Фото Повседневная жизнь Китая в ярких снимках. Фото

Это страна контрастов.

Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото Удаленные уголки планеты в ярких пейзажах. Фото

Бенджамин Эверетт знает, как показать красоту природы.

Цветные горы Китая в ярких снимках. Фото Цветные горы Китая в ярких снимках. Фото

Настоящее чудо природы.

Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото

Это незабываемое место.

Красивейшие уголки Китая, где туристы редкость. Фото Красивейшие уголки Китая, где туристы редкость. Фото

Неизведанные места Китая.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх