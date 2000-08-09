Раздел: Фоторепортажи
Отдаленные уголки Китая в ярких пейзажах. Фото
Снимки со всего Китая.
Зеленеющие рисовые поля на крутых горных террасах, долины, усеянные домиками с традиционными крышами, яркие наряды местных жителей - этот фотопроект рассказывает о жизни национальных меньшинств в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе Китая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Сейчас здесь, на юго-западе страны, проживает около 4 млн человек. Примерно половина из них - представители народности мяо, еще 30% - дун.
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Зеленеющие рисовые поля на крутых горных террасах, долины, усеянные домиками с традиционными крышами, яркие наряды местных жителей - этот фотопроект рассказывает о жизни национальных меньшинств в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе Китая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Сейчас здесь, на юго-западе страны, проживает около 4 млн человек. Примерно половина из них - представители народности мяо, еще 30% - дун.
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