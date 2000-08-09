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Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото

Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото Обычай носить специальные кольца на шее происходит с древних времен.

Женщины племени падаунг, в Бирме, начиная примерно с пятилетнего возраста, носят на шее медные кольца (точнее спирали из прута толщиной около одного сантиметра, производящие впечатление колец), которые устанавливаются местными женщинами, имеющими должную квалификацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Постепенно количество колец (вернее оборотов спирали) увеличивается, что приводит к эффекту «вытягивания шеи», поэтому туристы называют их женщинами-жирафами.

У взрослой женщины количество колец может достигать пары десятков, а их вес - четырёх-пяти килограмм. Периодически кольца (спирали) по желанию, или по необходимости, снимаются и надеваются вновь, вреда здоровью это не причиняет.

В случае полного отказа от ношения колец, шея принимает обычный вид за период от года до трех. Существует расхожий миф, что женщины-жирафы не могут жить без этих колец. Это не так, женщины со снятыми кольцами не страдают от их отсутствия.

Наращивать кольца женщины прекращают к моменту выхода замуж, но так же к этому времени шея просто больше не удлиняется, из-за возрастных изменений скелета, а их замена, например с целью улучшения внешнего вида, или при неудобстве ношения старых, допускается и после этого, в любом возрасте.

Рентгеновские исследования женщин падаунг показали, что фактически за счёт колец шея не вытягивается, а деформируется плечевая зона, плечевой пояс постепенно опускаются под тяжестью колец, поскольку он крепится к скелету с помощью всего одного сустава. В результате создаётся видимость длинной шеи, но в самой шее никаких изменений не происходит.

Иногда спирали специально делаются излишне высокими, - очень плотно прилегающими к плечам и голове, и держат голову постоянно в приподнятом состоянии. В этом случае женщина может потерять способность поворачивать и наклонять голову, просто потому что это становится сделать достаточно сложно, а не из-за анатомических изменений. Также, в случае снятия таких спиралей, существует опасность сломать шею, т.к. мышцы, её поддерживающие, могут атрофироваться. Но такое наблюдается не часто, чаще всего верхний край колец не достает до подбородка, что дает некоторую свободу перемещения головы.

Женщины также носят кольца на руках и ногах. Их костюм обычно состоит из длинной белой кофты с застежкой спереди и юбки по колено.

Причина обычая носить кольца не ясна. По рассказам, они якобы защищают от укусов тигра. Говорят также, что кольца призваны ограничить их возможность убежать в соседнее селение, что было связано с обычаями торговли женщинами. По другим данным так в семье «хранились» драгоценные металлы. Сами женщины утверждают, что это - традиция самоидентификации племени, которую они получили от матерей. Кроме того, длинная шея считается признаком красоты и благополучия.

Хотя снятие обручей возможно, движение против этого обычая в Бирме оказалось безуспешным. В настоящее время женщины продолжают носить кольца ещё и потому, что это привлекает туристов и создаёт хорошую возможность для продажи ручных поделок.

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По сути, длинные шеи превратились в своеобразный бизнес, по привлечению туристов. Самая большая деревня Най-Сой принимает ежегодно 1200 туристов, установив оплату за въезд в деревню 250 таиландских бат, деньги остаются в собственности таиландских туристических агентств.

Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
Эти африканские женщины удлиняют шею кольцами. Фото
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 Теги: бирма, женщины

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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